Nigeria : un gang de 33 membres arrêté après des enlèvements dans des églises

La Nigeria a annoncé l’arrestation de 33 membres d’un gang impliqué dans une série d’enlèvements, dont une attaque majeure contre une église dans l’État de Kwara.

Selon la police, ce groupe est responsable de l’attaque du 18 novembre contre une église apostolique du Christ dans la ville d’Eruku, au cours de laquelle 38 personnes avaient été enlevées. L’opération avait profondément choqué le pays et ravivé les inquiétudes face à l’insécurité croissante.

Le porte-parole de la police fédérale, Anthony Okon Placid, a précisé que les suspects avaient été arrêtés lors de raids coordonnés menés dans les États de Kwara et de Kogi, grâce à des renseignements humains et techniques.

Les autorités accusent également ce gang d’être impliqué dans d’autres activités criminelles, notamment des enlèvements contre rançon, des vols de bétail et des braquages à main armée dans la région.

Ces arrestations s’inscrivent dans une opération plus large lancée par les forces de sécurité, qui a permis l’interpellation d’une cinquantaine de suspects depuis le début de l’année.

Le Nigeria reste confronté à une insécurité persistante, marquée par la multiplication des enlèvements de masse et des attaques de groupes armés. L’affaire d’Eruku avait notamment intensifié la pression sur les autorités, appelées à renforcer leur réponse face à ces violences.

Malgré ces avancées, la lutte contre le banditisme et les groupes criminels demeure un défi majeur pour le pays, où la sécurité reste une préoccupation centrale pour la population.