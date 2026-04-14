La Corée du Nord teste des missiles depuis un destroyer et renforce sa démonstration de force navale

La Corée du Nord a procédé à un nouveau tir d’essai de missiles de croisière stratégiques et de missiles antinavires depuis un navire de guerre, marquant une nouvelle étape dans le renforcement de ses capacités militaires. Ces essais ont été menés depuis le destroyer Choe Hyon, selon l’agence officielle KCNA.

Le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un a personnellement assisté à ces tests, accompagné de hauts responsables de la défense et de commandants de la marine. L’objectif affiché était d’évaluer l’efficacité opérationnelle du navire ainsi que les performances de ses systèmes d’armement.

Au total, deux missiles de croisière et trois missiles antinavires ont été lancés. Ces essais visaient notamment à tester le système intégré de commandement des armes, former les équipages aux procédures de tir et vérifier la précision ainsi que la résistance au brouillage des systèmes de navigation modernisés.

Selon KCNA, les missiles ont parcouru de longues distances au-dessus des eaux au large de la côte ouest du pays avant d’atteindre leurs cibles avec une précision qualifiée d’« extrême ». Ces résultats sont présentés par Pyongyang comme une preuve de l’amélioration de ses capacités militaires.

Parallèlement, Kim Jong Un a été informé des plans de développement de deux autres destroyers actuellement en construction, signe d’une volonté d’expansion de la flotte navale du pays.

Le dirigeant nord-coréen a réaffirmé que le renforcement de la dissuasion nucléaire restait une priorité absolue, appelant à développer davantage les capacités de frappe stratégique et la réactivité militaire. Ces essais interviennent dans un contexte régional tendu, où les démonstrations de force de Pyongyang suscitent régulièrement l’inquiétude de la communauté internationale.