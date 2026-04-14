JOTT repris pour 3 millions d’euros, un plan social limité validé par la justice

Placée en redressement judiciaire depuis décembre, la marque marseillaise JOTT a été reprise par le groupe Amoniss, déjà propriétaire de plusieurs enseignes comme Pimkie et Chevignon. Le tribunal de commerce a validé cette offre de 3 millions d’euros, préférée à une proposition concurrente portée notamment par l’un des fondateurs historiques de la marque.

Le projet retenu prévoit le maintien d’environ 70 % des effectifs ainsi que la poursuite de l’activité de 27 magasins sur les 40 exploités en propre. L’offre concurrente, baptisée « Projet Mars », proposait une reprise bien plus limitée avec seulement 30 % des salariés conservés, 15 points de vente maintenus et une enveloppe financière inférieure à un million d’euros.

Une croissance trop rapide à l’origine des difficultés

Le tribunal a mis en avant l’expérience d’Amoniss dans le redressement d’entreprises du secteur textile pour justifier son choix. Le groupe entend s’appuyer sur ses circuits d’approvisionnement et son savoir-faire pour relancer une marque disposant encore d’une forte notoriété sur le marché français.

Fondée en 2010, JOTT avait connu une expansion rapide, notamment après l’entrée du fonds L Catterton en 2021. Mais cette croissance s’est accompagnée d’un endettement important et d’un modèle économique fragilisé, reposant essentiellement sur un produit unique et une activité fortement saisonnière. En 2025, l’entreprise réalisait environ 70 millions d’euros de chiffre d’affaires et employait 254 personnes en France, mais accumulait des pertes sur plusieurs mois de l’année, précipitant son placement sous procédure judiciaire.