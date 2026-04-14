Concert de Kanye West à Marseille : Laurent Nuñez envisage une interdiction

Le ministre de l’Intérieur Laurent Nuñez étudie la possibilité d’interdire le concert de Kanye West prévu le 11 juin au stade Vélodrome à Marseille. Cette initiative intervient en raison des propos antisémites tenus par le rappeur américain ces dernières années.

Le ministre s’est entretenu à ce sujet avec le préfet de la région et le maire de Marseille, Benoît Payan, qui s’était déjà opposé à la venue de l’artiste. L’entourage de Laurent Nuñez indique que toutes les options sont actuellement examinées pour empêcher la tenue de cet événement.

Une situation contrastée en Europe

Kanye West fait déjà l’objet de restrictions dans certains pays. Le Royaume-Uni lui a interdit l’entrée pour des concerts prévus en juillet, entraînant l’annulation de sa participation à un festival à Londres. En revanche, les autorités néerlandaises n’ont pas prévu d’interdire ses représentations programmées début juin.

Le rappeur, également connu sous le nom de Ye, a suscité de nombreuses controverses après plusieurs déclarations et actions à caractère antisémite. Ces prises de position ont conduit à la rupture de partenariats commerciaux et à une mise à l’écart progressive de certaines scènes internationales.