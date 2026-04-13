Air France renchérit encore l’éco sur le long-courrier, le kérosène fait la loi

Encore 50 euros. Air France relève une nouvelle fois sa surcharge carburant, la deuxième en deux mois, et le passager en classe économique sur le long-courrier voit l’addition s’alourdir sans fioritures. Après une première hausse décidée en mars, la compagnie ajoute en avril 50 euros supplémentaires sur certains aller-retour en économique et en premium, portant la majoration à 100 euros sur une partie des destinations.

Certaines liaisons vers l’Amérique du Nord, elles, sont ajustées à un niveau inférieur, autour de 70 euros, mais le message est limpide: le prix du billet n’est plus une photographie, c’est un thermomètre.

Le retour des surtaxes, la note grimpe vite

Le mouvement dépasse Air France, et c’est là que l’époque parle d’elle-même. Transavia, la filiale à bas coût du groupe Air France-KLM, remonte aussi ses tarifs, d’environ 10 euros en moyenne par aller-retour. Ceux qui ont déjà acheté leur billet peuvent souffler, le prix payé reste celui qui s’applique, sans rattrapage après coup. Pour les autres, l’impression est celle d’un guichet qui se déplace: un jour la promo, le lendemain la surcharge, et au milieu un consommateur qui calcule, hésite, puis finit souvent par réserver quand même.

Car le choc côté carburant est violent: le kérosène a bondi d’environ 750 dollars la tonne avant le conflit au Moyen-Orient à près de 1 900 dollars début avril, un niveau qui secoue un poste de dépense pesant autour d’un quart des coûts d’exploitation. Les compagnies peuvent amortir un peu via des couvertures, pas faire disparaître la facture, et elles ajustent là où le marché le tolère, surtout quand la demande tient bon et que l’offre reste parfois contrainte par les avions et la maintenance. Le paradoxe est entier: les tarifs montent, les avions se remplissent, et le ciel, lui, ne donne aucun signe de calmer le jeu à court terme.