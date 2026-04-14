La nouvelle vague Médiamétrie publiée ce mardi confirme une réalité contrastée du paysage radio français. Le média ne s’effondre pas, mais il ne retrouve pas non plus ses niveaux d’il y a quelques années : 38,4 millions de Français écoutent chaque jour la radio sur la période janvier-mars 2026, contre 38,46 millions un an plus tôt. L’audience cumulée globale recule ainsi de 68,1% à 67,2%, signe d’un marché qui se stabilise à bas bruit plutôt qu’il ne rebondit franchement. L’EAR de Médiamétrie reste l’étude de référence du secteur, fondée sur 100 000 interviews auprès des 13 ans et plus.

France Inter domine encore, malgré un léger recul

En tête, France Inter conserve son statut de première radio de France. La station affiche 12,4% d’audience cumulée et 7 086 000 auditeurs quotidiens, soit encore plus de deux millions d’auditeurs d’avance sur ses poursuivantes. C’est un niveau très élevé, mais la dynamique est moins flamboyante qu’en 2025 : Inter perd autour de 170 000 auditeurs sur un an selon les estimations de la presse, même si Radio France insiste sur le fait qu’elle reste au-dessus de la barre symbolique des 7 millions.

RTL et franceinfo au coude-à-coude pour la deuxième place

Derrière, la bataille pour la deuxième place reste l’un des enseignements de cette vague. RTL et franceinfo sont à égalité à 8,6% d’audience cumulée et autour de 4,9 millions d’auditeurs quotidiens. RTL revendique un très léger avantage en nombre d’auditeurs, avec environ 16 000 fidèles de plus que franceinfo, ce qui suffit à nourrir sa communication. Dans les faits, il faut surtout retenir que la station privée limite la casse après une séquence compliquée, tandis que franceinfo confirme sa solidité dans un contexte international qui continue de soutenir les antennes d’actualité.

RMC recule, Europe 1 marque le pas

Le tableau est plus sombre pour les autres généralistes. RMC retombe à 5% d’audience cumulée et à 2,86 millions d’auditeurs, en baisse de 190 000 sur un an. Europe 1, de son côté, reste à un niveau nettement supérieur à celui qu’elle affichait encore il y a deux ans, mais la remontée marque un coup d’arrêt : la station recule à 4,6% d’audience cumulée, soit environ 2,62 à 2,63 millions d’auditeurs, avec une perte d’environ 30 000 fidèles sur un an et un tassement plus net encore par rapport à la vague précédente. Autrement dit, Europe 1 ne s’effondre pas, mais elle cesse pour l’instant de progresser.

NRJ et Nostalgie en pleine zone de turbulences

C’est du côté des musicales que les secousses sont les plus fortes. NRJ signe la contre-performance la plus spectaculaire de cette publication : la station tombe à 6,6% d’audience cumulée et 3,77 millions d’auditeurs, soit une perte d’environ 450 000 auditeurs sur un an. Le repli est brutal, d’autant que NRJ repassait encore au-dessus des 4 millions la saison dernière. Et le groupe NRJ ne trouve même plus dans Nostalgie un amortisseur suffisant : la station perd elle aussi lourdement, avec 3 millions d’auditeurs quotidiens, soit 316 000 de moins sur un an. Cette double baisse confirme que les musicales historiques subissent de plein fouet la fragmentation des usages audio.

Skyrock confirme sa poussée et s’impose

Dans ce paysage, Skyrock fait figure d’exception solide. La station gagne environ 270 000 auditeurs sur un an pour atteindre 3,43 millions d’auditeurs quotidiens, avec 6% d’audience cumulée. Elle redevient ainsi la deuxième radio musicale du pays derrière NRJ et confirme une nouvelle fois sa puissance sur les publics jeunes et sur l’univers rap, là où plusieurs concurrentes généralistes ou musicales peinent à renouveler leur base d’audience.

Nova, la vraie déflagration de cette vague

L’autre fait important, et sans doute la vraie surprise du jour, s’appelle Radio Nova. La station atteint 2,8% d’audience cumulée, soit environ 1,6 million d’auditeurs quotidiens. Selon les sources, la hausse est chiffrée à environ 823 000 à 830 000 auditeurs sur un an, ce qui revient à doubler quasiment son audience en douze mois. Le phénomène dépasse le simple “bon score” : Nova fait désormais mieux qu’Europe 2 en audience quotidienne et s’impose comme l’une des rares marques radio à bénéficier d’un élan éditorial clair, visible et mesurable.

Europe 2 respire enfin

Europe 2, justement, progresse elle aussi et sort enfin un peu de l’ornière. La station atteint 1,8% d’audience cumulée et environ 1,02 million d’auditeurs quotidiens, en hausse d’environ 200 000 sur un an. La remontée reste modeste à l’échelle du marché, mais elle tranche avec les années précédentes et montre qu’Europe 2 recommence à exister dans le match des musicales. La précédente vague avait déjà montré une amélioration de la matinale portée par Cauet, et la station a même décidé début avril de renforcer encore sa présence à l’antenne. On peut donc parler d’une embellie, sans conclure trop vite à un redressement définitif.