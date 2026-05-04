Inde : le parti de Modi en route vers une victoire majeure qui redessine l’équilibre politique

Le parti du Premier ministre indien Narendra Modi est en passe de remporter une victoire significative lors de plusieurs élections régionales clés, selon les premières tendances du dépouillement publiées lundi. Ce succès renforcerait l’influence du Bharatiya Janata Party (BJP) à mi-parcours du troisième mandat de Modi.

D’après les données de la Commission électorale, le BJP se dirige vers une troisième victoire consécutive dans l’État de l’Assam, dans l’est du pays. Plus marquant encore, le parti semble également en bonne position pour s’imposer au Bengale-Occidental, un État qu’il n’a jamais dirigé jusqu’à présent.

Ces deux régions, frontalières du Bangladesh, ont été au cœur des enjeux électoraux, notamment autour de la question de l’immigration illégale. Le BJP a fortement axé sa campagne sur ce thème, mobilisant ses principaux dirigeants, dont Narendra Modi et le ministre de l’Intérieur Amit Shah.

Une victoire au Bengale-Occidental constituerait une percée majeure pour le parti nationaliste hindou, qui n’y détenait que trois sièges locaux jusqu’en 2021. Elle marquerait une extension significative de son emprise politique dans une région historiquement dominée par d’autres forces.

Parallèlement, les résultats dans d’autres États dessinent un paysage plus contrasté. Au Tamil Nadu, l’acteur Vijay semble en mesure de défier le parti au pouvoir, tandis qu’au Kerala, une alliance menée par le Congrès apparaît en tête selon les tendances.

Ces élections régionales sont perçues comme un indicateur clé à l’approche des prochaines élections générales prévues en 2029. Les performances du BJP pourraient consolider sa position dominante, tandis que les revers enregistrés par l’opposition fragilisent davantage sa capacité à s’imposer face au parti de Narendra Modi.