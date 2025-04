« Le problème du Real, je ne dis pas que c’est Kylian Mbappé mais c’est Kylian… » : Cyril Hanouna analyse la défaite à Arsenal

Après la cuisante défaite du Real Madrid à Londres face à Arsenal, mardi soir en quart de finale aller de Ligue des Champions (3-0), Cyril Hanouna a livré son analyse de la faillite des hommes de Carlo Ancelotti, dans « On Marche sur la Tête » sur Europe 1.

L’animateur de TPMP a montré une fine connaissance des équilibres (précaires) des équipes de football. Le problème du Real Madrid, « je ne dis pas que c’est Kylian Mbappé mais c’est Kylian Mbappé« .

Pour expliquer sa théorie sur les soucis du Real, il compare cela à une équipe de chroniqueurs TV : « Baffie, c’est peut-être le plus talentueux en télé. Combien de fois on m’a dit de le prendre avec moi. A chaque fois, je dis non. Parce que Laurent prend tellement de places que ça va me flinguer le reste de l’équipe« .

Ballon d’or ?

Il poursuit : « Kylian Mbappé et Vinicius, on voit bien que ça ne va pas (…) C’est ou tu prends Kylian Mbappé et tu mises à fond sur lui, ou tu dis à Vinicius de partir« .

Cyril Hanouna estime que Florentino Pérez, le président du Real Madrid, s’est fait un cadeau sans penser au collectif. « Tu ne te fais pas un plaisir en disant ‘je prends Kylian Mbappé’ alors qu’il manque un milieu défensif. Quand tu perds le meilleur milieu du monde Toni Kroos, il faut le remplacer. Il va avoir 27 ans, Kylian Mbappé, peut-être qu’il ne sera jamais Ballon d’or ! «