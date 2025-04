La principale accusatrice de Jeffrey Epstein mourante après avoir été percutée par un bus

Virginia Giuffre, connue pour avoir accusé Jeffrey Epstein et le prince Andrew d’abus sexuels, a annoncé sur son compte Instagram avoir été victime d’un grave accident de voiture. Selon ses déclarations, son véhicule a été percuté par un bus scolaire roulant à 110 km/h, entraînant une insuffisance rénale sévère. Les médecins lui auraient donné quatre jours à vivre. Sur une photo publiée depuis son lit d’hôpital, la femme de 41 ans apparaît affaiblie, le visage couvert d’ecchymoses, exprimant le souhait de voir ses enfants une dernière fois pour leur dire au revoir.

Son père, Sky Roberts, a exprimé son inquiétude et son espoir quant à son rétablissement, déclarant : « Je prie pour qu’elle s’en sorte. » Un porte-parole de Virginia Giuffre a confirmé l’accident et son hospitalisation, ajoutant qu’elle apprécie grandement le soutien et les vœux que les gens lui envoient.

Virginia Giuffre, une militante engagée contre les victimes de trafic sexuel

Virginia Giuffre est une militante américano-australienne pour les droits des victimes de trafic sexuel. Elle est l’une des victimes les plus connues du réseau de trafic de mineurs dirigé par Jeffrey Epstein. En 2015, elle a fondé l’organisation à but non lucratif Victims Refuse Silence, visant à donner une voix aux survivants de la traite des êtres humains et à sensibiliser le public à cette cause.

En 2021, Virginia Giuffre a intenté une action en justice contre le prince Andrew, l’accusant d’agressions sexuelles alors qu’elle avait 17 ans. Le prince Andrew a nié ces allégations, mais l’affaire a été réglée à l’amiable en février 2022, évitant ainsi un procès.