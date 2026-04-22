L’État de Floride a ouvert une enquête criminelle visant OpenAI et son outil ChatGPT, à la suite d’une fusillade mortelle. Les autorités cherchent à déterminer si une technologie d’intelligence artificielle a pu jouer un rôle dans les événements.

Selon les premières informations, l’enquête vise à établir si des contenus générés ou consultés via l’outil pourraient avoir influencé ou facilité le passage à l’acte. Les responsables n’ont pas précisé à ce stade la nature exacte des liens examinés entre l’attaque et l’usage de l’intelligence artificielle.

Cette affaire intervient dans un contexte de surveillance accrue des technologies d’IA, alors que leur utilisation se généralise dans de nombreux domaines. Les autorités américaines s’interrogent de plus en plus sur les responsabilités potentielles des entreprises développant ces outils.

L’ouverture d’une enquête criminelle ne signifie pas nécessairement qu’une infraction a été commise par les entreprises visées, mais marque une étape importante dans l’examen du rôle des technologies numériques dans des actes violents.

De son côté, OpenAI n’a pas encore réagi publiquement aux détails de cette enquête. L’entreprise a régulièrement affirmé mettre en place des garde-fous pour empêcher toute utilisation abusive de ses systèmes.

Ce dossier pourrait faire jurisprudence dans la manière dont les autorités abordent la responsabilité des plateformes d’intelligence artificielle, à mesure que leur influence dans la société continue de croître.