Israël cherche à conclure un contrat avec tesla pour fournir des voitures électriques aux hauts responsables

Le Premier ministre israélien, Benyamin Netanyahou, a déclaré jeudi que son pays avait demandé à l’entreprise Tesla, détenue par le milliardaire Elon Musk, de soumettre une offre pour fournir des voitures électriques aux hauts responsables du gouvernement.



Netanyahou a partagé sur son compte de la plateforme X un rapport publié par le site « Jewish News Syndicate » à propos de cet accord, citant une « source gouvernementale israélienne de haut niveau ». Selon le journal « Times of Israel », le tweet de Netanyahou indique que cette source provient de son propre bureau.



La source israélienne a qualifié les voitures Tesla de « remarquables » dans ses propos à « Jewish News Syndicate » et a ajouté : « Nous sommes impatients d’étudier leur offre. »



Le site « Jewish News Syndicate » a également rapporté que Tesla avait été la cible d’au moins 12 actes de vandalisme touchant ses véhicules, ses agences et ses stations de recharge depuis qu’Elon Musk a pris, le 20 janvier, la direction effective du ministère de l’Efficacité gouvernementale sous l’administration du président Donald Trump, chargé de réduire les dépenses publiques et de limiter la bureaucratie.



Musk a par ailleurs été critiqué pour avoir effectué un geste rappelant le salut nazi lors de la cérémonie d’investiture de Trump à Washington.



De son côté, Netanyahou a déjà pris la défense de Musk, affirmant qu’il était « victime de diffamation ». Dans de précédents tweets sur X, il a écrit : « Elon est un ami cher d’Israël » et a rappelé sa visite après l’attaque du Hamas le 7 octobre 2023.



Il a ajouté : « Depuis lors, il a soutenu à plusieurs reprises et avec force le droit d’Israël à se défendre contre les terroristes et les régimes cherchant à anéantir le seul État juif », selon ses propos.



Le mois dernier, Musk a laissé entendre que le procès en cours de Netanyahou pour corruption était orchestré par « l’État profond » en Israël.



L’année dernière, Musk avait assisté à un discours de Netanyahou devant une session conjointe du Congrès américain, sur invitation personnelle du Premier ministre.



Lors d’une visite d’usine de Tesla, Netanyahou et son épouse Sara ont embarqué à bord d’un modèle « Cybertruck » de la marque. Musk leur a présenté « la chaîne de production et d’assemblage des véhicules électriques de pointe », selon un communiqué du bureau du Premier ministre.



Le ministère israélien de l’Énergie et des Infrastructures prévoit qu’en 2030, environ 1,3 million de voitures électriques circuleront en Israël. D’ici 2050, le gouvernement souhaite que l’ensemble des six millions de voitures privées du pays soient électriques.