— Isack Hadjar : « Je ne suis pas en Formule 1 pour faire des tours de piste »

À seulement 21 ans, Isack Hadjar incarne la nouvelle génération du sport automobile français. Révélation de la saison et désormais pilote Red Bull aux côtés de Max Verstappen, le Franco-Algérien s’est confié au micro de Mehdi Maïzi dans l’émission À la régulière sur France Inter. Entre son admiration pour Ayrton Senna, son obsession précoce pour les voitures et ses ambitions assumées, le jeune pilote dévoile les coulisses d’un parcours hors norme.

À Monaco, où se disputait l’un des Grands Prix les plus prestigieux du calendrier, Hadjar ne cache pas son attachement particulier au circuit de la Principauté. Pour lui, ce tracé représente bien plus qu’une simple course. « Quand j’étais petit, Ayrton Senna était mon idole. Pour moi, c’était le roi de Monaco », explique-t-il. Fasciné par les exploits du Brésilien, il avoue avoir découvert la Formule 1 à travers les documentaires consacrés au triple champion du monde.

Le pilote Red Bull décrit Monaco comme le défi ultime pour un pilote. Ici, tout se joue sur quelques centimètres. « Tu ne peux pas dépasser la limite. À 101 %, tu es déjà dans le mur », résume-t-il. Une exigence qui fait du week-end monégasque l’un des plus redoutés mais aussi des plus appréciés du paddock.

Une passion née bien avant la Formule 1

Avant même de rêver de Grands Prix, Isack Hadjar était déjà obsédé par les voitures. Ses premiers souvenirs remontent à son enfance devant le film Cars. « Je me souviens de Flash McQueen avant beaucoup d’autres choses », raconte-t-il avec le sourire. Les petites voitures occupaient alors toutes ses journées, au point de transformer l’appartement familial en circuit imaginaire.

La révélation intervient lorsqu’il découvre le karting à l’âge de cinq ans. Une expérience fondatrice dont il garde encore aujourd’hui un souvenir très précis. « Dès la première fois, j’ai su que c’était ça que je voulais faire. Je suis devenu complètement obsédé », confie-t-il.

Pourtant, rien ne destinait réellement le jeune Parisien à une carrière dans le sport automobile. Issu d’une famille de médecins et de scientifiques, il évolue dans un univers très éloigné des paddocks. Ses parents soutiennent néanmoins son rêve sans jamais chercher à le freiner. « Ils savaient probablement que cela paraissait impossible, mais ils m’ont laissé rêver », explique-t-il.

Entre mangas, judo et Verstappen

Grand amateur de culture japonaise, Isack Hadjar revendique également l’influence des mangas dans sa construction personnelle. Fan de Dragon Ball et de Hunter x Hunter, il admire particulièrement l’état d’esprit des héros qui repoussent sans cesse leurs limites. « J’aime cette mentalité qui consiste à affronter quelqu’un de plus fort que soi simplement pour progresser », souligne-t-il.

Cette philosophie trouve aujourd’hui un écho particulier dans sa situation chez Red Bull. Depuis son arrivée dans l’écurie autrichienne, le Français partage son garage avec Max Verstappen, quadruple champion du monde et référence absolue de la discipline. Une situation qui pourrait impressionner beaucoup de jeunes pilotes mais qu’il considère comme une opportunité unique.

« Être dans la même voiture que Max Verstappen, c’est tout ce que j’ai toujours demandé », affirme-t-il. Le Français se nourrit de l’observation quotidienne du Néerlandais et considère l’accès à ses données comme un privilège rare. « C’est déjà une légende de notre sport. Je suis extrêmement chanceux de pouvoir apprendre à ses côtés », ajoute-t-il.

Une ambition assumée

Conscient de représenter une nouvelle génération de pilotes français, Isack Hadjar mesure également l’impact qu’il peut avoir sur les plus jeunes. Lui qui a longtemps cherché des modèles dans le sport espère aujourd’hui inspirer à son tour. « J’espère que mon parcours donnera confiance à d’autres jeunes qui poursuivent leurs rêves », explique-t-il.

Mais au-delà de la notoriété ou de la célébrité, son objectif reste inchangé. Le pilote ne cache pas ses ambitions et assume pleinement son envie de marquer l’histoire de la Formule 1. « Je ne suis pas ici simplement pour faire des tours dans une voiture de course », insiste-t-il.

Isack Hadjar sait que le plus difficile reste à accomplir. Pourtant, son ambition est déjà claire : devenir la meilleure version de lui-même et ne rien regretter au moment de quitter les circuits. « À la fin de ma carrière, je veux pouvoir me dire que je n’ai rien laissé sur la table », conclut-il.

Une déclaration qui résume parfaitement l’état d’esprit d’un pilote qui ne compte pas seulement participer à la Formule 1, mais bien s’y imposer durablement.