Iran réaffirme son soutien au Hezbollah et complique les efforts de cessez-le-feu au Moyen-Orient

L’Iran a réaffirmé son soutien au Hezbollah libanais, tout en exigeant un retrait israélien du sud du Liban, une position qui complique davantage les tentatives de négociation d’un accord global visant à apaiser les tensions régionales. Cette prise de position intervient alors que les combats entre Israël et le Hezbollah se poursuivent malgré les appels à un cessez-le-feu.

Dans une interview accordée à la chaîne libanaise Al Mayadeen, le ministre iranien des Affaires étrangères Abbas Araqchi a déclaré que la fin du conflit au Liban devait être indissociable de l’arrêt des hostilités dans la région. Selon lui, aucun accord durable ne pourra être atteint sans un retrait des forces israéliennes des territoires occupés.

Téhéran fait du cessez-le-feu entre Israël et le Hezbollah une condition essentielle à tout accord plus large avec les États-Unis visant à mettre fin à l’escalade régionale. L’objectif inclut également la reprise du trafic maritime dans le détroit d’Ormuz, un axe stratégique pour le commerce mondial de l’énergie.

Les affrontements entre Israël et le Hezbollah se sont intensifiés depuis mars, dans le prolongement d’une guerre régionale impliquant également l’Iran et les États-Unis. Le Hezbollah affirme agir en soutien à Téhéran, tandis qu’Israël poursuit ses opérations militaires dans le sud du Liban et affirme ne pas envisager de retrait.

Du côté iranien, plusieurs responsables confirment leur soutien militaire et politique au mouvement chiite libanais. Mohsen Rezaei a notamment déclaré que le Hezbollah avait « consenti de grands sacrifices » et que l’Iran restait engagé à respecter ses obligations envers son allié.

Par ailleurs, le chef du Hezbollah Naim Qassem a rejeté un accord proposé sous médiation américaine visant à instaurer une trêve avec le gouvernement libanais, estimant qu’il ne prévoyait pas le retrait des forces israéliennes. Dans ce contexte, les Nations unies alertent sur une dégradation humanitaire dans la région, où les combats prolongés font craindre une aggravation de la crise alimentaire touchant des millions de personnes.