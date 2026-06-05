CGT : Sophie Binet largement reconduite à la tête du syndicat pour un second mandat

Trois ans après son accession à la direction de la Confédération générale du travail (CGT), Sophie Binet a été réélue vendredi à la tête de l’organisation syndicale. Réunie en congrès, la centrale de Montreuil lui a accordé sa confiance pour un nouveau mandat de trois ans. Seule candidate à sa succession, elle a bénéficié d’un large soutien des délégués, confirmant son ancrage à la tête du deuxième syndicat de France.

Cette réélection contraste avec le contexte tendu de son arrivée en 2023. À l’époque, le congrès de Clermont-Ferrand avait été marqué par de profondes divisions internes et plusieurs jours de débats houleux avant l’émergence de sa candidature. Depuis, Sophie Binet s’est attachée à restaurer l’unité de l’organisation et à apaiser les tensions entre les différentes sensibilités qui composent la CGT.

Un bilan validé par une large majorité

Les délégués ont largement approuvé l’action menée par l’équipe dirigeante sortante. Le rapport d’activité présenté lors du congrès a recueilli plus de 81 % des suffrages, témoignant d’un soutien solide à la stratégie déployée ces trois dernières années. La direction met notamment en avant son rôle central dans la contestation de la réforme des retraites, l’un des principaux mouvements sociaux du quinquennat.

La CGT estime avoir joué un rôle déterminant dans plusieurs mobilisations nationales et revendique d’avoir contribué à freiner ou modifier plusieurs projets gouvernementaux. Le syndicat cite notamment les débats autour de l’assurance chômage, de l’audiovisuel public ou encore certaines mesures budgétaires envisagées pour 2026, parmi lesquelles la suppression de jours fériés ou l’augmentation des franchises médicales.

Une figure désormais incontournable du syndicalisme français

Première femme à diriger la CGT depuis la création du syndicat en 1895, Sophie Binet s’est imposée comme l’une des principales voix du mouvement social français. Son style, mêlant fermeté sur les revendications et volonté de dialogue avec les autres organisations syndicales, lui a permis de gagner en visibilité auprès du grand public.

Sous sa direction, la CGT a également cherché à renforcer sa présence sur des sujets comme l’égalité femmes-hommes, les conditions de travail, les enjeux environnementaux ou encore la précarité des jeunes travailleurs. Cette diversification des thèmes abordés vise à élargir l’audience du syndicat dans un monde du travail en pleine transformation.

De nouveaux défis pour les trois prochaines années

Malgré cette réélection confortable, plusieurs défis attendent la secrétaire générale. La CGT doit poursuivre ses efforts pour enrayer l’érosion du syndicalisme en France, renforcer son implantation dans certains secteurs privés et maintenir son influence face aux mutations du marché du travail.

Les prochaines échéances sociales et politiques pourraient également placer le syndicat au cœur de nouveaux rapports de force avec le gouvernement et le patronat. Forte de ce nouveau mandat, Sophie Binet entend poursuivre la stratégie engagée depuis 2023 en misant sur la mobilisation collective et le rassemblement des salariés autour des grandes revendications sociales.