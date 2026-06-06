Tragédie dans le Sahara : des dizaines de migrants meurent de soif après la panne d’un camion

Près de 50 personnes ont perdu la vie après la panne d’un camion dans le désert du Sahara, ont annoncé les autorités locales du Niger. Les victimes, originaires pour la plupart du Mali, tentaient de rentrer chez elles lorsque le véhicule les transportant est tombé en panne dans une zone isolée, proche des frontières avec le Mali et l’Algérie.

Selon un communiqué des autorités de la région d’Agadez, le camion s’est d’abord perdu avant de tomber en panne dans un secteur particulièrement reculé du désert. Les passagers se sont retrouvés sans eau ni possibilité de réparation, dans un environnement décrit comme extrêmement hostile, où les températures élevées et l’absence de points de ravitaillement rendent toute survie très difficile.

Deux survivants ont réussi à marcher sur plusieurs dizaines de kilomètres afin de rejoindre la localité la plus proche et alerter les autorités. Leur signalement a permis le déclenchement d’une opération de secours dans cette zone désertique difficile d’accès.

Les équipes de secours ont retrouvé les corps de 49 personnes, dispersés autour du camion immobilisé. Les victimes ont été inhumées sur place dans des fosses communes, en raison des conditions extrêmes et de l’urgence de la situation, selon les autorités locales.

Un autre camion transportant plus de 60 personnes a également été découvert immobilisé depuis trois jours dans la même région à la suite d’une panne de batterie. Les secours sont intervenus pour porter assistance aux passagers encore en vie.

Ce drame met une nouvelle fois en lumière les dangers des routes migratoires et commerciales à travers le Sahara, où de nombreux jeunes Nigériens se rendent vers le Mali pour travailler dans des mines artisanales, malgré les risques liés à l’insécurité et à l’environnement désertique extrême.