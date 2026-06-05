La Hongrie prépare des réformes anticorruption pour débloquer les fonds de l’Union européenne

Le gouvernement hongrois a annoncé qu’il présenterait la semaine prochaine un vaste projet de loi anticorruption destiné à répondre aux exigences de l’Union européenne en matière d’État de droit et de transparence.

Selon les autorités hongroises, ces réformes visent à satisfaire les conditions fixées par l’UE afin de permettre le déblocage de plusieurs milliards d’euros de financements européens actuellement gelés.

Le ministre chargé du dossier a indiqué que le texte renforcerait notamment les règles relatives aux déclarations de patrimoine des responsables publics. Les nouvelles dispositions prévoiraient également des sanctions plus sévères en cas d’omissions ou de fausses déclarations.

Le gouvernement dirigé par Peter Magyar estime que ces mesures pourraient permettre de libérer jusqu’à 10 milliards d’euros de fonds européens destinés à des projets d’infrastructures, de transport, d’énergie ainsi qu’au soutien des petites et moyennes entreprises.

Depuis plusieurs années, les relations entre la Hongrie et l’Union européenne sont marquées par des tensions concernant l’indépendance de la justice, la lutte contre la corruption et le respect de l’État de droit. Bruxelles a conditionné le versement d’une partie importante des aides européennes à la mise en œuvre de réformes jugées crédibles.

Les nouvelles propositions législatives seront examinées par le Parlement hongrois dans les prochains jours. Leur adoption constituerait une étape importante dans les négociations entre Budapest et Bruxelles pour débloquer les financements suspendus.

Les responsables hongrois affirment que ces réformes permettront d’améliorer la transparence de l’administration publique tout en facilitant les investissements dans des secteurs clés de l’économie nationale. Toutefois, la décision finale concernant le déblocage des fonds reviendra aux institutions européennes, qui évalueront si les mesures adoptées répondent effectivement aux critères exigés.