EDF accélère l’adaptation de ses infrastructures face aux effets du réchauffement climatique

Confronté à la multiplication des épisodes climatiques extrêmes, EDF engage une transformation progressive de ses centrales nucléaires et de ses installations hydroélectriques afin de préserver la production d’électricité française. Alors que l’électrification de l’économie est appelée à s’intensifier dans les prochaines décennies, le groupe public estime que sa capacité à s’adapter au changement climatique constitue désormais un enjeu stratégique majeur pour la sécurité énergétique du pays.

L’eau demeure au cœur du fonctionnement du parc énergétique français. Elle est indispensable au refroidissement des réacteurs nucléaires ainsi qu’à la production hydroélectrique. Mais les sécheresses plus fréquentes, les faibles débits des cours d’eau et les températures élevées contraignent régulièrement EDF à réduire la puissance de certains sites afin de respecter les normes environnementales et protéger les écosystèmes aquatiques. Aujourd’hui limitée, cette baisse de production pourrait progressivement s’accentuer dans les prochaines décennies selon les projections de l’électricien.

Des investissements massifs pour sécuriser la production

Afin d’anticiper ces évolutions, EDF prévoit de multiplier ses investissements dédiés à l’adaptation climatique. L’entreprise consacre actuellement près de 150 millions d’euros par an à ces projets et envisage de porter cet effort à 600 millions d’euros annuels d’ici une quinzaine d’années. Plusieurs centrales nucléaires seront notamment équipées de nouveaux dispositifs de refroidissement destinés à limiter l’impact thermique sur les fleuves, tandis que des capacités supplémentaires de stockage des effluents industriels sont également à l’étude pour faire face à des périodes d’étiage plus longues.

Le groupe entend également renforcer la résilience de son parc hydroélectrique, particulièrement exposé aux alternances de sécheresses et de précipitations intenses. Près de 4,5 milliards d’euros doivent être investis d’ici 2035 pour moderniser les barrages existants, accroître leur puissance et améliorer leur sécurité face aux crues. Certaines installations sont déjà dotées d’évacuateurs nouvelle génération capables d’absorber des volumes d’eau nettement supérieurs aux équipements traditionnels. Pour EDF, ces adaptations seront indispensables afin de maintenir durablement la production d’électricité dans un contexte climatique de plus en plus incertain.