Camille Combal arrive sur France Inter dès cet été

Camille Combal va rejoindre France Inter cet été. L’animateur, connu du grand public pour ses émissions sur TF1, fera donc son arrivée sur le service public dans les prochaines semaines. Cette arrivée a lieu alors que France Inter prépare sa grille estivale, mais aussi sa rentrée. Le nom de Camille Combal circule notamment autour de la case de la mi-journée, occupée jusqu’ici par Nagui, qui a annoncé son départ de la station.

Une émission humoristique chaque samedi cet été

Cet été, Camille Combal animera donc une émission diffusée chaque samedi sur France Inter. Le principe : accueillir deux voix de l’antenne, le plus souvent des humoristes, autour d’un format présenté comme une sorte de « conseil municipal » décalé. L’émission abordera plusieurs thèmes sur un ton humoristique, de la culture à l’écologie, avec l’objectif de tester une nouvelle dynamique à l’antenne. Camille Combal pourrait ensuite poursuivre son aventure à la rentrée, même si aucune annonce n’a encore été faite sur ce sujet,

La fin de l’aventure sur NRJ après deux saisons

Pour rappel, Camille Combal avait rejoint NRJ le 14 octobre 2024 pour prendre en charge la tranche 16h-19h, initialement pour quelques semaines. Il sera finalement resté deux saisons à l’antenne. Sa dernière émission sur NRJ est prévue le 26 juin. La station n’a pas encore annoncé le nom de la personne qui lui succédera à la rentrée.

Camille Combal confirme son départ

Dans un communiqué, l’animateur a remercié NRJ pour ces deux années passées à l’antenne. « Je remercie NRJ pour la confiance accordée durant ces deux années. Une nouvelle aventure m’attend. Je remercie toutes les équipes de NRJ. Ma team que j’aime. Et avant tout, les auditeurs pour leur fidélité », a déclaré Camille Combal.

Des audiences en recul sur la dernière vague

Sur la période janvier-mars 2026, l’émission de Camille Combal sur NRJ a rassemblé 365.000 auditeurs. Cela représente une baisse de 107.000 auditeurs sur un an. Avec ce départ, NRJ devra donc reconstruire sa tranche de fin d’après-midi, tandis que France Inter teste l’arrivée d’un visage populaire venu de la télévision et de la radio privée.