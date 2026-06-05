Nouvelle frappe russe près de Kiev : quatre morts dans l’attaque d’une usine alimentaire

Une attaque de drone russe menée dans la région de Kiev a fait au moins quatre morts vendredi, selon les autorités ukrainiennes. La frappe a visé une entreprise agroalimentaire située dans la région entourant la capitale ukrainienne, provoquant d’importants dégâts matériels et un incendie.

D’après les responsables locaux, le drone a touché le site industriel au cours de la nuit. Le gouverneur régional, Mykola Kalashnyk, a indiqué que l’attaque avait déclenché un incendie dans un bâtiment administratif de l’entreprise et entraîné la destruction partielle de la structure.

Les équipes de secours sont rapidement intervenues sur place pour maîtriser les flammes et rechercher d’éventuelles victimes sous les décombres. Des images diffusées par les services d’urgence ukrainiens montrent d’importants dégâts sur le site touché.

Cette nouvelle attaque s’inscrit dans le cadre de la guerre qui oppose la Russie et l’Ukraine depuis plus de quatre ans. Les infrastructures civiles et industrielles ukrainiennes continuent régulièrement d’être visées par des frappes de drones et de missiles, tandis que Kiev tente de renforcer ses capacités de défense aérienne.

La région de Kiev, bien qu’éloignée de la ligne de front, demeure une cible fréquente des attaques russes. Les autorités ukrainiennes affirment que ces frappes visent à perturber l’économie du pays et à exercer une pression sur la population civile.

Alors que les combats se poursuivent sur plusieurs fronts, cette attaque rappelle la vulnérabilité persistante des infrastructures ukrainiennes face aux frappes à longue portée. Les autorités n’ont pas précisé dans l’immédiat si d’autres personnes avaient été blessées lors de l’incident, mais les opérations de secours et d’évaluation des dégâts se poursuivaient vendredi matin.