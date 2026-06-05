Alimentation : la viande reste largement majoritaire dans les assiettes à travers le monde

Malgré l’essor des régimes végétariens et des alternatives végétales, la consommation de viande demeure profondément ancrée dans les habitudes alimentaires mondiales. Selon une étude relayée par Statista et menée dans 32 pays, 91 % des personnes interrogées déclarent consommer de la viande, confirmant la place centrale de ces produits dans l’alimentation de la majorité de la population mondiale.

Cette tendance s’inscrit dans un contexte de production toujours plus importante. En 2024, près de 373 millions de tonnes de viande ont été produites dans le monde. Cette hausse est notamment portée par l’amélioration du niveau de vie dans de nombreux pays émergents, où la consommation de protéines animales continue de progresser.

L’Argentine, la Corée du Sud et l’Espagne en tête

L’enquête met en évidence plusieurs pays où la consommation de viande atteint des niveaux particulièrement élevés. L’Argentine arrive en tête avec 97 % des personnes interrogées affirmant en consommer, devant la Corée du Sud (96 %) et l’Espagne (95 %). Dans la majorité des pays étudiés, plus de neuf habitants sur dix déclarent manger régulièrement de la viande.

À l’inverse, l’Inde fait figure d’exception. Avec seulement 56 % de consommateurs de viande, le pays affiche le taux le plus faible de l’étude. Cette spécificité s’explique notamment par le poids des traditions religieuses et culturelles qui favorisent depuis longtemps le végétarisme dans une partie importante de la population.

Les alternatives végétales progressent lentement

Si la viande conserve une place dominante, certains marchés voient néanmoins progresser les produits de substitution. Aux Pays-Bas, 19 % des répondants déclarent acheter régulièrement des alternatives végétales à la viande, contre 15 % en Suisse. Le Vietnam se distingue même avec 22 % de consommateurs réguliers de substituts végétaux, soit le taux le plus élevé observé dans l’étude.

Cette évolution reste toutefois limitée à l’échelle mondiale. Même dans des pays très développés, les produits alternatifs demeurent minoritaires face à la consommation traditionnelle de viande. En Corée du Sud, pourtant l’un des pays où la viande est la plus consommée, seuls 6 % des participants affirment acheter régulièrement des substituts végétaux. Une illustration du chemin qu’il reste encore à parcourir avant qu’une transformation profonde des habitudes alimentaires ne s’opère à l’échelle internationale.