Les États-Unis interceptent un superpétrolier sanctionné dans l’océan Indien, nouvelle escalade des tensions avec l’Iran

Les forces armées américaines ont annoncé avoir intercepté le pétrolier Davina, un navire sous sanctions et dépourvu de pavillon national reconnu, lors d’une opération menée dans l’océan Indien. Cette intervention s’inscrit dans le cadre des efforts de Washington visant à renforcer le contrôle du commerce maritime lié à l’Iran.

Selon le commandement américain pour l’Indo-Pacifique, l’opération a été menée dans la nuit de jeudi à vendredi. Les autorités américaines ont diffusé des images montrant des militaires procédant à l’arraisonnement du navire, présenté comme faisant partie de réseaux maritimes soutenant le commerce pétrolier iranien.

L’interception intervient alors que les tensions restent extrêmement élevées dans la région. Les États-Unis ont renforcé leurs mesures de pression contre les exportations pétrolières iraniennes, tandis que Téhéran est accusé de perturber la navigation dans le détroit d’Ormuz, passage stratégique pour le commerce mondial des hydrocarbures.

Dans un communiqué publié sur les réseaux sociaux, le commandement américain a affirmé qu’il poursuivrait ses opérations de contrôle maritime à travers le monde afin de démanteler les réseaux illicites et d’intercepter les navires apportant un soutien matériel à l’Iran. Plusieurs pétroliers et navires marchands ont déjà été interceptés ces derniers mois dans l’océan Indien.

Le Davina, également connu sous le nom de Lenore, est un superpétrolier capable de transporter jusqu’à deux millions de barils de pétrole brut. Le navire avait été placé sous sanctions américaines en 2024 pour son implication présumée dans le commerce du pétrole iranien.

Les données de suivi maritime indiquaient que le bâtiment se trouvait au large du Sri Lanka au moment de son interception. Les informations disponibles suggèrent également qu’il était presque entièrement chargé de pétrole. Les autorités américaines n’ont pas précisé ce qu’il adviendrait de la cargaison ni de l’équipage à l’issue de l’opération.

Cette nouvelle saisie souligne l’intensification de la confrontation économique et maritime entre Washington et Téhéran, alors que les tensions régionales continuent d’alimenter l’incertitude sur les routes énergétiques stratégiques du Moyen-Orient et de l’océan Indien.