Washington s’invite dans une polémique britannique : les États-Unis dénoncent une « police à deux vitesses » après un meurtre qui choque le pays

Une affaire criminelle qui secoue le Royaume-Uni a désormais pris une dimension internationale. Le département d’État américain a critiqué ce qu’il qualifie de « police à deux vitesses » au Royaume-Uni, intervenant publiquement dans le débat qui a suivi le meurtre de l’étudiant britannique Henry Nowak.

L’affaire remonte à l’an dernier. Henry Nowak, âgé de 18 ans, a été poignardé lors d’une altercation en Angleterre. Des images vidéo diffusées après le procès montrent le jeune homme menotté par la police alors qu’il était grièvement blessé et répétait qu’il avait été poignardé et ne parvenait plus à respirer. Son agresseur, Vikrum Digwa, a été condamné à la prison à vie cette semaine.

La diffusion de ces images a provoqué une vive émotion au Royaume-Uni et relancé les interrogations sur l’intervention des forces de l’ordre. De nombreux observateurs se demandent pourquoi les policiers ont semblé accorder davantage de crédit aux accusations de racisme formulées par l’agresseur qu’aux déclarations de la victime, qui affirmait être en détresse vitale.

Dans un message publié sur les réseaux sociaux, le département d’État américain a dénoncé ce qu’il considère comme un « conditionnement idéologique » et un « système policier à deux vitesses », estimant qu’il s’agit de symptômes d’un déclin des institutions occidentales. Washington a également présenté ses condoléances à la famille de la victime et au peuple britannique.

L’affaire a été largement relayée par plusieurs personnalités influentes, notamment Nigel Farage et Elon Musk, qui ont affirmé que certaines minorités bénéficiaient d’un traitement plus favorable de la part des autorités par crainte d’accusations de racisme. Ces accusations sont vivement contestées par de nombreux responsables politiques et observateurs.

Cette intervention américaine est inhabituelle dans une affaire relevant de la politique intérieure britannique. Elle risque d’alimenter davantage les tensions autour d’un dossier déjà explosif, alors que les autorités britanniques font face à des demandes croissantes d’explications sur le comportement de la police lors des derniers instants d’Henry Nowak.