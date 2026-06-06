Avant la visite de Xi Jinping, la Corée du Nord dévoile un ambitieux projet de destroyer géant

La Corée du Nord a annoncé son intention de construire un destroyer de 10 000 tonnes et de développer de nouvelles armes sous-marines secrètes, selon les médias d’État du pays. Cette révélation intervient à quelques jours d’une visite très attendue du président chinois Xi Jinping à Pyongyang.

D’après le quotidien officiel Rodong Sinmun, cette annonce a été faite à la suite d’un essai naval supervisé personnellement par le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un. Ce dernier aurait ordonné le déploiement rapide du destroyer Kang Kon ainsi que d’un autre navire de guerre de 5 000 tonnes baptisé Choe Hyon.

Les médias officiels n’ont toutefois fourni aucun détail technique concernant le futur destroyer de 10 000 tonnes ni sur les systèmes d’armes sous-marins évoqués. Selon plusieurs observateurs, il s’agit de la première fois que Pyongyang mentionne publiquement un projet de navire de guerre de cette taille.

Pour les analystes sud-coréens, cette communication pourrait avoir une portée politique autant que militaire. Selon Hong Min, chercheur à l’Institut sud-coréen pour l’unification nationale, Kim Jong Un chercherait à mettre en avant les avancées militaires de son pays à l’approche de la visite du président chinois, principal allié diplomatique et économique de la Corée du Nord.

Le dirigeant nord-coréen a déclaré que son pays devait renforcer ses capacités navales afin de dissuader toute guerre nucléaire. Il a également insisté sur la nécessité de développer des forces puissantes sur terre, en mer et dans les airs afin d’accroître les capacités de défense du pays.

Cette nouvelle démonstration de puissance intervient dans un contexte de tensions persistantes dans la région. Les programmes militaires nord-coréens continuent de susciter l’inquiétude des États voisins et des puissances occidentales, qui surveillent de près les ambitions navales et stratégiques de Pyongyang.