Vent fort et pluie au nord-ouest, soleil et douceur au sud-est ce samedi

La météo s’annonce très contrastée ce samedi 7 juin. Une nouvelle perturbation traverse les régions du nord-ouest avec son lot de pluies, d’averses et de fortes rafales de vent, tandis que le sud-est et la Corse profitent d’un temps largement ensoleillé et particulièrement agréable.

Les précipitations concernent principalement un vaste secteur allant de la Bretagne aux Hauts-de-France. Les averses seront fréquentes tout au long de la journée, dans une ambiance humide et parfois agitée. Le vent constituera l’un des faits marquants de cette journée, avec des rafales atteignant 80 à 100 km/h sur les côtes bretonnes et le long de la Manche. Des pointes de 80 à 90 km/h sont également attendues sur la côte d’Albâtre et la côte d’Opale jusqu’en soirée.

À l’inverse, le soleil dominera largement dans le sud-est, de la vallée du Rhône au littoral méditerranéen, ainsi qu’en Corse. Les éclaircies y seront nombreuses et durables, offrant des conditions idéales pour les activités de plein air.

Les températures resteront un peu fraîches sur les régions du nord et de l’ouest avec des maximales comprises entre 15 et 20°C, soit 2 à 3 degrés sous les normales de saison. Dans le sud-est, l’ambiance sera beaucoup plus estivale avec 24 à 27°C, des valeurs supérieures de 2 à 4 degrés aux moyennes habituelles pour un début juin.