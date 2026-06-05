L’UE veut réduire sa dépendance à la Chine en diversifiant ses chaînes d’approvisionnement

La Commission européenne étudie une nouvelle législation qui pourrait obliger les entreprises opérant dans des secteurs stratégiques à diversifier leurs sources d’approvisionnement afin de réduire leur dépendance à un fournisseur unique, en particulier lorsqu’il s’agit de la Chine.

Selon le commissaire européen au Commerce, Maroš Šefčovič, Bruxelles envisage d’imposer aux entreprises concernées de disposer d’au moins trois sources d’approvisionnement distinctes pour certains produits jugés sensibles.

Cette initiative s’inscrit dans le cadre d’un réexamen plus large des instruments de défense commerciale de l’Union européenne, dont les conclusions sont attendues au troisième trimestre de l’année. L’objectif est de renforcer la résilience économique du bloc face aux perturbations internationales et aux tensions géopolitiques.

La Commission souhaite également accélérer les enquêtes antidumping et antisubventions afin de réagir plus rapidement aux pratiques commerciales considérées comme déloyales. De nouvelles mesures pourraient aussi être proposées pour faire face aux problèmes de surcapacité industrielle qui affectent certains marchés mondiaux.

Depuis plusieurs années, l’Union européenne cherche à limiter sa vulnérabilité dans des domaines stratégiques comme les matières premières critiques, les semi-conducteurs, les batteries, les produits pharmaceutiques ou encore les technologies de pointe. La pandémie de COVID-19 puis les tensions géopolitiques ont mis en évidence les risques liés à une dépendance excessive envers un nombre limité de fournisseurs étrangers.

Si elle est adoptée, cette législation marquerait une nouvelle étape dans la stratégie européenne visant à sécuriser ses chaînes d’approvisionnement tout en préservant sa compétitivité économique. Toutefois, les entreprises concernées pourraient être confrontées à des coûts supplémentaires liés à la diversification de leurs fournisseurs et à la réorganisation de leurs réseaux logistiques.

Les discussions se poursuivent au sein des institutions européennes et aucune décision définitive n’a encore été prise concernant la forme exacte que prendrait cette future réglementation.