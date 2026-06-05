L’Ukraine et la Russie procèdent à un nouvel échange de 185 prisonniers de guerre chacun

L’Ukraine et la Russie ont annoncé vendredi avoir procédé à un nouvel échange de prisonniers de guerre, permettant le retour de 185 militaires de chaque côté.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a indiqué que la majorité des soldats ukrainiens libérés étaient détenus en Russie depuis 2022, soit depuis les premiers mois de l’invasion russe de l’Ukraine.

Des images diffusées après l’échange montrent des soldats ukrainiens descendant d’autobus dans un lieu tenu secret, accueillis par les autorités et leurs proches. Plusieurs d’entre eux ont passé plus de quatre ans en captivité.

Les autorités russes ont également confirmé le retour de 185 militaires russes dans le cadre de l’opération. Comme lors des précédents échanges, les négociations ont été menées malgré l’absence de progrès significatifs dans les discussions visant à mettre fin au conflit.

Les échanges de prisonniers demeurent l’un des rares domaines où Ukraine et Russie continuent de coopérer depuis le début de la guerre. Plusieurs milliers de prisonniers ont déjà été échangés au cours des dernières années grâce à des médiations internationales et à des accords ponctuels entre les deux camps.

Cet échange intervient dans un contexte de combats toujours intenses sur le front et alors que les efforts diplomatiques pour parvenir à un cessez-le-feu restent au point mort. Les deux pays continuent néanmoins d’organiser régulièrement des opérations humanitaires concernant les prisonniers de guerre et le rapatriement des dépouilles de soldats tués au combat.