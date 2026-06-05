Disparition de Lyhanna : Macron reconnaît un «dysfonctionnement» et exige que les responsabilités soient clarifiées

Emmanuel Macron a réagi ce vendredi à la disparition de Lyhanna en reconnaissant l’existence de graves défaillances dans le suivi du dossier. Depuis Tivat, au Monténégro, où il participe au sommet UE-Balkans occidentaux, le président de la République a déclaré qu’« il est clair qu’il y a un dysfonctionnement » dans cette affaire. Le chef de l’État a aussi estimé qu’il n’était plus possible d’ignorer les failles apparues au fil du dossier. Selon lui, « nous ne pouvons pas ne pas voir que des failles se sont révélées ».

« Il faut maintenant les clarifier »

Emmanuel Macron a demandé que ces défaillances soient désormais établies précisément : « Il faut maintenant les clarifier », a-t-il affirmé, en ajoutant qu’il fallait aussi « clarifier les responsabilités ».

Une affaire qui met en cause le fonctionnement de la justice

La disparition de Lyhanna soulève désormais une question centrale : à quel moment les alertes, informations ou procédures n’ont-elles pas été correctement prises en compte ? Les propos d’Emmanuel Macron placent directement le fonctionnement des services concernés au cœur du sujet. Le chef de l’État admet que tout ne s’est pas déroulé normalement et que des explications doivent être apportées. Face à la famille de Lyhanna, Emmanuel Macron a reconnu qu’il était impossible de considérer que tout avait fonctionné correctement.

Une réunion de travail annoncée

Une réunion de travail doit se tenir lundi matin à 8h30 afin de réunir les services concernés. L’objectif affiché est de faire le point sur les défaillances constatées et d’identifier les responsabilités. Cette réunion doit permettre de passer du constat politique à l’examen concret du dossier.

Des réponses désormais indispensables

Les prochaines étapes devront permettre d’établir clairement les faits : quelles failles ont été identifiées, quels services étaient concernés, quelles décisions ont été prises, lesquelles ne l’ont pas été, et pourquoi. Pour la famille de Lyhanna, l’enjeu est désormais double : comprendre ce qui s’est passé et obtenir que les responsabilités soient établies.