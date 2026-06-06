Air Canada suspend ses vols vers Cuba sur fond de crise économique et de tensions géopolitiques

La situation économique et politique de Cuba continue de se dégrader. Air Canada a annoncé vendredi la suspension de l’ensemble de ses liaisons aériennes vers l’île pour une durée indéterminée, invoquant un climat d’incertitude devenu incompatible avec le maintien de ses opérations. Cette décision marque un nouveau coup dur pour le secteur touristique cubain, déjà fragilisé par la crise énergétique et les difficultés d’approvisionnement qui touchent le pays depuis plusieurs mois.

Dans un communiqué, la compagnie aérienne canadienne explique que cette mesure est directement liée à « l’incertitude politique et économique persistante » qui affecte l’archipel. Basée à Montréal, Air Canada figurait parmi les principaux transporteurs internationaux desservant Cuba. Son retrait risque de compliquer davantage l’arrivée des visiteurs étrangers, alors que le tourisme demeure l’une des principales sources de devises pour l’économie cubaine.

Le tourisme canadien durement affecté

Les voyageurs canadiens représentent historiquement l’un des plus importants contingents de touristes à Cuba. Chaque année, plusieurs centaines de milliers de Canadiens choisissent les stations balnéaires de Varadero, Cayo Coco ou Holguín pour leurs vacances. Cette clientèle constituait un pilier essentiel de l’industrie touristique locale, particulièrement depuis la baisse progressive de la fréquentation européenne et latino-américaine.

La suspension des vols d’Air Canada intervient quelques jours seulement après l’annonce du groupe hôtelier canadien Blue Diamond Resorts, qui a décidé de fermer ses 62 établissements présents sur l’île. Cette décision illustre les difficultés croissantes rencontrées par les acteurs du tourisme, confrontés à la baisse de fréquentation, aux problèmes logistiques et aux pénuries qui affectent le quotidien des habitants comme celui des visiteurs.

Une crise énergétique qui paralyse le pays

Depuis le début de l’année, l’embargo américain renforcé sur les approvisionnements en carburant a aggravé les difficultés du régime cubain. Le manque de diesel nécessaire au fonctionnement des centrales et des générateurs électriques a provoqué une multiplication des coupures de courant à travers le pays. Dans certaines régions, les habitants doivent désormais faire face à des interruptions d’électricité pouvant atteindre jusqu’à vingt-deux heures par jour.

Ces dysfonctionnements ont également des conséquences directes sur l’approvisionnement en eau potable, le fonctionnement des hôpitaux, des commerces et des infrastructures touristiques. Les transports publics sont fortement perturbés, compliquant les déplacements quotidiens et le transport de marchandises sur l’ensemble du territoire. Cette situation alimente un climat d’instabilité économique qui inquiète les entreprises étrangères encore présentes sur l’île.

Une dépendance croissante à l’aide internationale

Face à l’effondrement de certaines chaînes d’approvisionnement, Cuba connaît également des pénuries persistantes de nourriture, de médicaments et de produits de première nécessité. Les autorités cubaines dépendent de plus en plus des livraisons d’aide et des échanges commerciaux avec des partenaires comme la Chine ou le Mexique pour maintenir un minimum de stabilité économique.

Cette dégradation intervient dans un contexte diplomatique particulièrement tendu avec Washington. L’administration américaine a récemment multiplié les sanctions contre plusieurs responsables cubains et maintient une forte pression économique sur La Havane. Alors que Donald Trump a de nouveau évoqué la possibilité de « prendre le contrôle » de Cuba, les incertitudes géopolitiques continuent de peser sur l’avenir économique de l’île et sur les investissements étrangers qui pourraient contribuer à sa relance.