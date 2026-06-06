Nouvelle flambée de tensions dans le Golfe : les États-Unis frappent des sites iraniens après des attaques de drones

Les tensions entre les États-Unis et l’Iran ont franchi un nouveau seuil samedi, après une série d’échanges militaires dans la région stratégique du détroit d’Ormuz. Selon l’armée américaine, des forces iraniennes ont lancé plusieurs drones en direction de cette zone maritime cruciale avant que Washington ne riposte par des frappes ciblées contre des installations iraniennes.

D’après le Commandement central américain, quatre drones iraniens auraient été abattus après leur lancement. Un responsable américain a indiqué que ces appareils semblaient viser le trafic maritime circulant dans le détroit d’Ormuz, passage essentiel pour le commerce mondial de l’énergie.

En réponse, les forces américaines ont mené des frappes contre des sites de surveillance radar situés à Goruk et sur l’île de Qeshm, deux positions stratégiques contrôlant une partie des mouvements dans le détroit. Washington affirme que ces installations participaient aux capacités de surveillance et de coordination militaire de l’Iran dans la région.

Parallèlement, les systèmes de défense aérienne du Koweït ont intercepté plusieurs missiles et drones au cours des dernières heures, illustrant l’extension des tensions à l’ensemble du Golfe. Les autorités de la région restent en état d’alerte face au risque d’un élargissement du conflit.

Le président américain Donald Trump a déclaré que l’arsenal de missiles iranien avait été considérablement réduit au cours des opérations récentes. Selon lui, Téhéran disposerait désormais de moins de 22 % de son stock initial, une affirmation qui n’a pas pu être vérifiée de manière indépendante.

De son côté, le Corps des gardiens de la révolution islamique a affirmé avoir visé des bases américaines dans la région. L’Iran continue également de conditionner tout cessez-le-feu régional à un retrait israélien du Liban et maintient son soutien au Hezbollah, compliquant davantage les efforts diplomatiques visant à réduire les tensions au Moyen-Orient.

Cette nouvelle confrontation souligne la fragilité de la situation dans le Golfe, où chaque incident militaire accroît le risque d’une escalade plus large impliquant plusieurs acteurs régionaux et internationaux.