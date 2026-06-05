La fin d’une légende : Clint Eastwood prend sa retraite à 96 ans

Clint Eastwood, 96 ans depuis le 31 mai, met fin à une carrière hors norme. L’annonce vient de son fils Kyle Eastwood, qui a indiqué que son père était désormais « à la retraite ». Clint Eastwood n’a pas publié de déclaration personnelle pour officialiser ce départ, fidèle à une discrétion devenue sa marque de fabrique. À ce stade, aucun motif médical précis n’a été rendu public pour expliquer ce retrait.

Juré n°2, le dernier film

Si cette retraite est définitive, Juré n°2 restera donc le dernier film réalisé par Clint Eastwood. Sorti en 2024, ce thriller judiciaire avec Nicholas Hoult, Toni Collette, J.K. Simmons et Kiefer Sutherland avait été présenté en clôture de l’AFI Fest le 27 octobre 2024. Devant la caméra, sa dernière apparition reste Cry Macho, sorti en 2021.

Soixante-dix ans de cinéma

Né Clinton Eastwood Jr. le 31 mai 1930 à San Francisco, Clint Eastwood s’est imposé d’abord comme acteur. Après ses débuts télévisés dans Rawhide, il devient une figure mondiale grâce à la trilogie western de Sergio Leone : Pour une poignée de dollars, Et pour quelques dollars de plus et Le Bon, la Brute et le Truand. Son image d’homme silencieux, dur, impassible, entre alors définitivement dans la culture populaire.

L’inspecteur Harry

Avec L’inspecteur Harry, l’acteur a aussi marqué le polar américain. Son jeu minimaliste, son regard fermé, sa manière de laisser les silences peser plus lourd que les répliques ont construit une signature immédiatement reconnaissable.

Un acteur devenu grand réalisateur

Passé derrière la caméra dès 1971 avec Un frisson dans la nuit, Clint Eastwood a ensuite réalisé une quarantaine de longs métrages. Sa filmographie de cinéaste aligne des titres majeurs : Impitoyable, Sur la route de Madison, Mystic River, Million Dollar Baby, Gran Torino, American Sniper, Sully, Richard Jewell et Juré n°2.

Quatre Oscars, deux triomphes historiques

Clint Eastwood a remporté quatre Oscars majeurs : meilleur film et meilleure réalisation pour Impitoyable, puis meilleur film et meilleure réalisation pour Million Dollar Baby. En 1993, Impitoyable a également été sacré meilleur film, avec un Oscar de la réalisation pour Clint Eastwood. En 2005, Million Dollar Baby a répété l’exploit, offrant à Clint Eastwood un nouveau doublé film-réalisation.

Clint Eastwood laisse derrière lui plus de 70 rôles à l’écran, environ 40 films réalisés, quatre Oscars et une place à part dans l’histoire du cinéma américain. Peu d’artistes auront traversé autant d’époques : le western italien, le polar urbain des années 1970, le drame classique, le film de guerre, le biopic, le thriller judiciaire. À 96 ans, il quitte le métier en laissant une emprunte indélébile…