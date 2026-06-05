Paris : la cantine gratuite pour 17 000 élèves dès la rentrée de septembre

Emmanuel Grégoire annonce la gratuité des repas scolaires pour les familles les plus modestes et un gel des tarifs pour tous les autres.

Le maire de Paris Emmanuel Grégoire a confirmé vendredi 5 juin lors d’une visite à la cuisine centrale du XXe arrondissement une mesure sociale attendue : dès septembre prochain, 17 000 élèves parisiens issus des familles les plus précaires ne paieront plus la cantine. Cette annonce concrétise l’un des engagements forts de la campagne municipale du candidat socialiste. Les familles au quotient familial le plus faible, qui s’acquittaient jusqu’ici de 13 centimes ou 85 centimes selon la tranche, seront désormais totalement exonérées du coût des repas scolaires.

Un gel des tarifs pour tous les autres

Cette décision s’accompagne d’un gel des tarifs pour l’ensemble des autres familles parisiennes. La mairie souhaite ainsi contenir l’impact de l’inflation sur le budget des ménages tout en maintenant la progressivité du système de facturation actuel. Le dispositif vise à préserver le pouvoir d’achat des classes moyennes sans remettre en cause le principe de contribution proportionnelle aux revenus qui structure la tarification de la restauration scolaire dans la capitale.

Cette réforme représente un effort financier conséquent pour la municipalité. Elle s’inscrit dans une politique de soutien aux familles modestes que la majorité parisienne présente comme une priorité budgétaire. Les modalités précises d’application et le coût exact de la mesure n’ont pas été détaillés lors de l’annonce, mais la mise en œuvre est prévue pour coïncider avec la rentrée scolaire de septembre.