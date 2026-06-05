Lyhanna : une marche blanche organisée dimanche à Fleurance

Une marche blanche en hommage à Lyhanna aura lieu dimanche à 15 heures à Fleurance. L’annonce a été faite par la mairie, alors que l’émotion reste forte autour de la mort de la jeune fille.

Un hommage public dimanche après-midi

Une marche blanche sera organisée dimanche à 15 heures à Fleurance, dans le Gers, en hommage à Lyhanna. Ce rassemblement doit permettre aux proches, aux habitants et à toutes les personnes touchées par le drame de se réunir pour saluer la mémoire de la jeune fille.

La mairie annonce le rassemblement

La tenue de cette marche blanche a été annoncée par la mairie de Fleurance. Le rendez-vous est prévu dimanche après-midi. Ce type de rassemblement se veut silencieux et solennel. Il permet d’exprimer un soutien collectif à la famille et aux proches de la victime.

Une enquête toujours en cours

La mort de Lyhanna fait l’objet d’une enquête. Les circonstances exactes du drame restent au cœur des investigations. À ce stade, l’hommage prévu dimanche constitue le principal rendez-vous public annoncé autour de cette affaire.

Fleurance s’apprête donc à vivre un moment de recueillement. Dimanche à 15 heures, la marche blanche rassemblera celles et ceux qui souhaitent rendre hommage à Lyhanna et témoigner leur soutien à sa famille.