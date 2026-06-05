Shia LaBeouf condamné après une bagarre. L’acteur doit suivre un traitement contre l’alcool et la drogue

Shia LaBeouf a été condamné à deux ans de mise à l’épreuve après avoir plaidé coupable de trois chefs de voies de fait simples. L’acteur américain de 39 ans était poursuivi pour une altercation survenue en février à La Nouvelle-Orléans, pendant les festivités de Mardi gras.

Trois personnes frappées devant un bar

Les faits se sont déroulés le 17 février, devant un bar de La Nouvelle-Orléans. LaBeouf était accusé d’avoir frappé trois personnes à l’extérieur de l’établissement. Une partie de la scène avait été filmée, montrant l’acteur torse nu, en train de bousculer et de frapper des personnes présentes sur place.

Six mois de prison avec sursis

La juge Juana Marine-Lombard a prononcé une peine de six mois de prison avec sursis, assortie de deux ans de probation. Concrètement, Shia LaBeouf ne sera pas incarcéré s’il respecte les conditions imposées par le tribunal. En cas de violation de sa mise à l’épreuve, il risque une peine de prison.

Un traitement obligatoire contre l’alcool et la drogue

L’acteur devra suivre un programme de traitement lié à l’alcool et la drogue, ainsi que des cours de gestion de la colère et de sensibilisation. Il lui est également interdit d’entrer en contact avec les victimes et de retourner dans le bar concerné.

Des propos homophobes

Au-delà des coups, des propos homophobes ont été rapportés pendant l’altercation. La défense de LaBeouf a toutefois rejeté l’idée d’une agression motivée par un biais discriminatoire, présentant les faits comme une bagarre de bar.