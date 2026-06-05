Les gangs brésiliens classés “terroristes” par les États-Unis : un choc qui inquiète les entreprises

La décision des États-Unis de désigner les principaux groupes criminels brésiliens comme organisations terroristes étrangères à partir de vendredi pourrait avoir des répercussions importantes sur l’économie du Brésil. Selon plusieurs analystes, cette mesure risque d’augmenter les coûts et les risques pour les entreprises opérant dans le pays.

Cette classification vise notamment les deux plus grands réseaux criminels du pays, le Comando Vermelho et le Primeiro Comando da Capital (PCC). Ces organisations, nées dans les prisons brésiliennes dans les années 1970 et 1990, sont aujourd’hui considérées comme des acteurs centraux du trafic de drogue en Amérique du Sud.

Au fil des décennies, ces groupes ont étendu leur influence bien au-delà du milieu carcéral. Ils contrôlent une partie importante des routes de la drogue et ont développé des réseaux de blanchiment d’argent qui s’infiltrent dans divers secteurs de l’économie formelle, rendant leur impact particulièrement difficile à contenir.

La nouvelle désignation américaine, qui leur attribue le statut d’organisations terroristes étrangères, pourrait compliquer les relations financières et commerciales internationales. Les entreprises opérant au Brésil pourraient être confrontées à des contrôles plus stricts, des coûts de conformité accrus et une exposition plus forte aux sanctions.

Le gouvernement brésilien a toutefois exprimé ses réserves face à cette décision, estimant qu’elle pourrait avoir des conséquences juridiques et diplomatiques importantes. Brasília craint notamment que cette classification ne brouille la distinction entre criminalité organisée et terrorisme au sens strict du droit international.

Dans ce contexte, les spécialistes avertissent que la mesure pourrait avoir un effet en cascade sur l’économie, en augmentant la perception du risque pays et en compliquant les investissements étrangers dans certaines régions déjà touchées par l’insécurité.