Haute-Garonne : un adolescent de 17 ans abattu à Seysses, nouvelle fusillade mortelle dans l’agglomération toulousaine

Un nouveau drame lié aux armes à feu a frappé l’agglomération toulousaine. Un jeune homme âgé de 17 ans a été tué par balles tôt vendredi matin à Seysses, au sud-ouest de Toulouse. Les secours sont intervenus rapidement après les faits, mais n’ont pas pu sauver l’adolescent, décédé des suites de ses blessures. Une enquête a été ouverte afin de déterminer les circonstances précises de cette attaque.

Selon les premiers éléments rapportés par les médias locaux et confirmés par une source policière à Radio France, la victime a été atteinte par plusieurs tirs. Les enquêteurs cherchent désormais à identifier le ou les auteurs de cette fusillade ainsi qu’à établir le mobile de l’homicide. À ce stade, aucune interpellation n’a été annoncée.

Une série de violences qui inquiète les autorités

Cette nouvelle fusillade intervient dans un contexte marqué par une recrudescence des règlements de comptes dans l’agglomération toulousaine. Ces derniers mois, plusieurs homicides et tentatives d’assassinat par arme à feu ont été enregistrés dans différents quartiers de la métropole, alimentant les inquiétudes des habitants et des autorités judiciaires.

Les investigations ont été confiées aux services spécialisés de la police judiciaire. Les enquêteurs vont notamment exploiter les images de vidéoprotection, recueillir les témoignages et procéder aux expertises balistiques afin de retracer le déroulement des faits. Le parquet devrait communiquer davantage d’informations dans les prochaines heures sur les circonstances de cette nouvelle affaire qui porte à nouveau la question de la violence armée au cœur de l’actualité toulousaine.