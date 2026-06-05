RTE investit 1,5 milliard d’euros en Auvergne-Rhône-Alpes d’ici 2035

Le gestionnaire du réseau électrique français déploie un plan d’investissement massif pour adapter les infrastructures à l’électrification du pays.

Le gestionnaire du réseau de transport d’électricité français RTE prévoit d’investir 1,5 milliard d’euros en Auvergne-Rhône-Alpes d’ici 2035. Cette enveloppe s’inscrit dans un plan national bien plus vaste, qui doit représenter au total 100 milliards d’euros pour transformer l’ensemble du réseau électrique hexagonal à l’horizon 2040. La première région industrielle de France, déjà forte productrice d’électricité, se voit ainsi dotée de moyens conséquents pour répondre aux défis de l’électrification croissante et du changement climatique.

Un plan national à 100 milliards d’euros

Ce programme d’investissement découle directement des objectifs climatiques européens rehaussés, notamment le plan Fit for 55 qui vise une réduction d’au moins 55% des émissions nettes de gaz à effet de serre d’ici 2030 par rapport à 1990. Les infrastructures électriques doivent également garantir une meilleure sécurité d’approvisionnement et renforcer la souveraineté industrielle française. La facture énergétique nationale avait atteint 120 milliards d’euros en 2022, dont plus de 100 milliards pour le seul gaz et le pétrole.

Les bilans prévisionnels établis par RTE dessinent les trajectoires d’adaptation nécessaires pour maintenir l’équilibre entre l’offre et la demande d’électricité. Depuis la publication des Futurs énergétiques 2050 en octobre 2021, le secteur a connu de profondes mutations qui obligent à repenser l’architecture du réseau. L’électrification massive des usages, conjuguée aux ambitions climatiques, impose une modernisation accélérée des infrastructures de transport et de distribution de l’électricité sur l’ensemble du territoire.