La Russie accuse l’Ukraine d’une attaque de drones meurtrière visant des navires, des ressortissants azerbaïdjanais tués

Russie a accusé vendredi Ukraine d’avoir tué des membres d’équipage azerbaïdjanais lors d’une attaque de drones visant deux cargos en route vers un port russe. Selon Moscou, l’opération aurait causé la mort de ressortissants de l’Azerbaïdjan à bord des navires touchés, tandis que Bakou évoque au moins cinq citoyens azerbaïdjanais décédés dans cet incident.

Dans sa version des faits, le gouvernement russe affirme que les navires étaient des cargos civils se dirigeant vers un port russe lorsqu’ils ont été frappés. Moscou présente cette attaque comme une opération ayant entraîné des pertes humaines parmi les équipages, notamment des ressortissants étrangers.

De son côté, l’Ukraine a indiqué plus tôt vendredi que ses drones avaient ciblé cinq navires dans les ports de Marioupol et de Berdiansk, ainsi que dans les eaux côtières de zones contrôlées par la Russie en mer d’Azov. Kyiv n’a pas confirmé les accusations russes concernant les victimes civiles ou la nationalité des membres d’équipage touchés.

Les événements se déroulent dans la région hautement militarisée de la mer d’Azov, où les forces russes et ukrainiennes se disputent le contrôle des infrastructures portuaires et des routes maritimes depuis le début du conflit. Les ports de Marioupol et Berdiansk sont régulièrement cités comme des points stratégiques dans les opérations militaires et logistiques.

L’implication de ressortissants azerbaïdjanais dans cet incident ajoute une dimension diplomatique sensible, alors que Azerbaïdjan pourrait être amené à réagir aux déclarations contradictoires des deux parties. Pour l’heure, aucune confirmation indépendante n’a permis d’établir précisément les circonstances de l’attaque ni le bilan exact des victimes.