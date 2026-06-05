Lyhanna : Gérald Darmanin reconnaît l’échec de la justice et présente ses excuses

Le ministre de la Justice, Gérald Darmanin, a présenté ce vendredi ses excuses à la famille de Lyhanna, 11 ans, dont le corps a été formellement identifié après sa disparition dans le Gers. Le garde des Sceaux a reconnu que l’institution judiciaire « n’a pas su protéger » l’enfant et promet d’en tirer les conséquences.

« L’institution judiciaire n’a pas su protéger cette petite fille »

Invité du 20 Heures de TF1, Gérald Darmanin a reconnu des défaillances dans le traitement du dossier. « Au nom de la justice, comme ministre », il a présenté ses excuses à la famille de Lyhanna ainsi qu’aux Français « choqués » par cette affaire. Le ministre a affirmé qu’il tirerait « toutes les conséquences » des manquements constatés.

Le corps retrouvé est bien celui de Lyhanna

Le procureur d’Agen, Olivier Naboulet, a confirmé que le corps découvert dans le Gers est bien celui de Lyhanna. L’identification a été établie par comparaison ADN. Les causes de la mort ne sont pas encore connues ; des examens complémentaires ont été ordonnés.

Une disparition qui a mobilisé le Gers

Lyhanna avait disparu le 29 mai à Fleurance. Les recherches ont duré plusieurs jours avant la découverte d’un corps dans un silo agricole situé près de Puycasquier, à une quinzaine de kilomètres du lieu de disparition. Les enquêteurs ont été orientés vers ce site après des éléments liés au principal suspect.

Un suspect déjà visé par plusieurs procédures

Le principal suspect, un homme de 41 ans, est mis en examen pour enlèvement et séquestration de mineure de moins de 15 ans et placé en détention provisoire. Avant la disparition de Lyhanna, il avait déjà été visé par plusieurs plaintes ou procédures, notamment pour des faits allégués de violences sexuelles sur mineures. Il reste présumé innocent.

D’anciennes plaintes au cœur des questions

Le cœur du dossier porte désormais sur le suivi des signalements visant cet homme. De nombreux signalements pour viols sur mineure, ainsi que d’autres procédures antérieures, font l’objet d’un examen administratif. Gérald Darmanin a pointé des lenteurs, des transmissions de dossiers entre juridictions et un manque de prise en compte de la parole des enfants.

Des sanctions possibles

Le ministre de la Justice a indiqué qu’il proposerait des sanctions si les carences étaient confirmées. Il a aussi promis de rendre publics les résultats du rapport administratif. La réunion organisée à Matignon avec les ministres concernés doit permettre d’établir les responsabilités dans le traitement du parcours judiciaire du suspect.

Une marche blanche prévue à Fleurance

Une marche blanche en hommage à Lyhanna est prévue dimanche à 15 heures à Fleurance. L’enquête pénale se poursuit, dans l’attente des conclusions médico-légales sur les causes de la mort et des décisions judiciaires à venir.