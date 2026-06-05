Santé : le gouvernement veut informer les patients en temps réel du coût de leurs soins

Le gouvernement souhaite renforcer la transparence sur les dépenses de santé en informant directement les patients du montant pris en charge par l’Assurance maladie après chaque consultation ou acte médical. Le ministre des Comptes publics, David Amiel, a annoncé vendredi travailler à la mise en place d’un système de notifications permettant aux Français de connaître immédiatement le coût de leurs soins et la part remboursée par la Sécurité sociale.

Selon le projet présenté, les patients pourraient recevoir un SMS après une visite chez un médecin, un passage en pharmacie, une consultation dans un centre de santé ou encore une hospitalisation. L’objectif affiché est de sensibiliser davantage les assurés au financement du système de santé et au poids croissant des dépenses publiques liées à la protection sociale.

Une volonté de renforcer la transparence

Pour David Amiel, cette mesure doit contribuer à une meilleure compréhension du fonctionnement de la Sécurité sociale. Le ministre estime que les citoyens doivent être davantage informés de l’utilisation de leurs cotisations et de leurs impôts, qui financent une grande partie du système de santé français. Les informations sont déjà accessibles via les relevés de remboursement disponibles sur le compte Ameli, mais le gouvernement juge ce dispositif insuffisamment visible.

Le cabinet du ministre souligne que ce système de notifications permettrait de rendre les données plus accessibles et plus immédiates. En recevant directement ces informations sur leur téléphone portable, les patients pourraient mesurer concrètement le coût réel des actes médicaux et la contribution de l’Assurance maladie à leur prise en charge.

Un contexte de dégradation des comptes sociaux

Cette annonce intervient alors que les finances de la Sécurité sociale continuent de se détériorer. Selon les dernières estimations de la Commission des comptes de la Sécurité sociale, le déficit pourrait atteindre 23,2 milliards d’euros en 2026, soit près de 4 milliards de plus que les prévisions retenues lors du vote du budget de la Sécurité sociale en fin d’année dernière.

Face à cette situation, l’exécutif cherche à promouvoir une meilleure maîtrise des dépenses publiques tout en évitant de remettre en cause l’accès aux soins. Le projet de SMS d’information devrait faire l’objet de premières expérimentations dans les prochains mois, en collaboration avec la Caisse nationale d’assurance maladie et le ministère de la Santé.