Présidentielle 2027 : François Hollande estime que seuls le PS et LFI peuvent prétendre au second tour

À moins d’un an de l’élection présidentielle de 2027, François Hollande estime que la bataille à gauche se jouera essentiellement entre le Parti socialiste et La France insoumise. Invité vendredi sur ICI Périgord à l’occasion de la Fête de la Rose en Dordogne, l’ancien président de la République a considéré que les autres candidatures potentielles de gauche ne disposent pas, selon lui, de la dynamique nécessaire pour espérer accéder au second tour.

Pour l’ancien chef de l’État, les électeurs de gauche finiront par privilégier un vote utile au moment décisif. Il estime que la question centrale sera de savoir quel candidat est réellement en mesure de se qualifier pour le second tour et de faire barrage à l’extrême droite. Dans cette perspective, François Hollande juge que le Parti socialiste et La France insoumise apparaissent aujourd’hui comme les deux principales forces capables de structurer l’offre politique à gauche.

Une primaire de la gauche jugée irréaliste

François Hollande s’est également montré très critique à l’égard de l’idée d’une primaire commune de toute la gauche. Opposé depuis plusieurs années à ce mécanisme, il estime qu’une telle démarche n’aurait de sens que si les différentes formations partageaient au préalable un projet politique commun. Or, selon lui, les divergences programmatiques restent trop importantes entre les socialistes, les écologistes, les insoumis et les autres composantes de la gauche.

L’ancien président souligne par ailleurs que plusieurs personnalités, comme Jean-Luc Mélenchon ou François Ruffin, sont déjà engagées dans leur propre campagne, rendant difficile toute logique de rassemblement préalable. Dans ces conditions, il considère que chaque formation politique doit d’abord clarifier sa stratégie et désigner son propre candidat avant d’envisager d’éventuelles alliances.

Le PS doit trancher avant la fin de l’année

François Hollande plaide ainsi pour une désignation rapide du candidat socialiste. Selon lui, un parti qui ambitionne de remporter l’élection présidentielle doit être en ordre de bataille plusieurs mois avant l’ouverture officielle de la campagne. Il estime qu’un choix devrait intervenir au plus tard en décembre 2026 afin de permettre au candidat retenu de disposer du temps nécessaire pour construire sa campagne et défendre son projet.

Cette échéance revêt également une importance personnelle pour l’ancien chef de l’État. François Hollande a indiqué qu’il ferait connaître sa décision concernant une éventuelle candidature à l’élection présidentielle une fois que le Parti socialiste aura arrêté son choix. Sans confirmer ses intentions, il entretient ainsi le suspense autour d’un possible retour dans la course à l’Élysée.

Une gauche encore en quête d’unité

Les déclarations de François Hollande interviennent dans un contexte de fortes tensions au sein de la gauche française. Entre les ambitions affichées de Jean-Luc Mélenchon, les critiques récurrentes entre responsables écologistes et socialistes, ainsi que les initiatives individuelles de plusieurs figures politiques, la perspective d’une candidature unique semble aujourd’hui lointaine.

À vingt-trois mois du scrutin présidentiel, le paysage reste néanmoins très ouvert. Si le Parti socialiste cherche encore son champion, La France insoumise continue de miser sur Jean-Luc Mélenchon, tandis que les écologistes et plusieurs personnalités issues de la société civile ou de la gauche alternative tentent également de faire entendre leur voix. Dans ce contexte fragmenté, la question du rassemblement demeure l’un des principaux défis de la gauche en vue de 2027.