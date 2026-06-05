Les exportations françaises rebondissent et réduisent le déficit commercial en avril à 5,6 milliards d’euros

Le commerce extérieur français a retrouvé des couleurs au mois d’avril. Selon les données publiées par les Douanes, le déficit commercial de la France s’est établi à 5,6 milliards d’euros, contre 6,4 milliards le mois précédent. Cette amélioration de 800 millions d’euros s’explique principalement par une forte progression des exportations, qui ont atteint 54,6 milliards d’euros sur le mois. Dans le même temps, les importations ont également augmenté mais dans des proportions plus limitées, s’élevant à 60,2 milliards d’euros.

Cette évolution positive est portée par plusieurs secteurs stratégiques de l’économie française. Les matériels de transport ont fortement contribué à la hausse des ventes à l’étranger, notamment grâce aux livraisons aéronautiques. Les exportations d’équipements électriques, électroniques et informatiques ont également progressé de manière significative. Ces performances permettent à la balance commerciale française de retrouver une trajectoire plus favorable après un mois de mars marqué par une dégradation liée à la hausse des coûts énergétiques.

La facture énergétique reste un point de vigilance

Du côté des importations, la progression observée en avril est principalement liée à l’augmentation des achats d’hydrocarbures naturels, de produits électroniques et de biens issus de l’industrie chimique et cosmétique. Malgré la baisse des approvisionnements énergétiques en provenance du Proche et du Moyen-Orient, la facture énergétique continue de peser lourdement sur les comptes extérieurs français. Les tensions géopolitiques observées ces derniers mois ont contribué à maintenir des niveaux de prix élevés sur plusieurs matières premières stratégiques.

Les Douanes soulignent toutefois que les importations énergétiques provenant du Moyen-Orient ont fortement reculé en avril, atteignant leur niveau le plus faible depuis la fin de l’année 2020. Pour compenser cette baisse, la France a renforcé ses achats auprès d’autres fournisseurs, notamment aux États-Unis et sur le continent africain. Cette réorientation des flux commerciaux a amélioré le solde avec les pays du Moyen-Orient mais a parallèlement accru le déficit commercial avec plusieurs partenaires africains.

Une tendance au redressement sur un an

Sur les douze derniers mois, la balance commerciale française affiche un déficit cumulé de 58,3 milliards d’euros. Bien que ce niveau demeure élevé, les Douanes estiment que la tendance générale reste orientée vers une amélioration progressive. La dynamique des exportations industrielles et la bonne tenue de certains secteurs à forte valeur ajoutée contribuent à soutenir ce mouvement de redressement.

La Banque de France note par ailleurs une amélioration du solde des transactions courantes, qui englobe non seulement les échanges de biens mais également les services et les revenus. Ce solde est ressorti à -200 millions d’euros en avril contre -900 millions un mois plus tôt. Les services continuent notamment de constituer un point fort de l’économie française avec un excédent de 4,5 milliards d’euros, démontrant le rôle croissant du tourisme, des services financiers et des activités de conseil dans l’équilibre des comptes extérieurs du pays.