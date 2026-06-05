Attentat contre une synagogue à Manchester : un Britannique reconnaît avoir aidé l’assaillant avant l’attaque

Un Britannique de 31 ans a plaidé coupable devant la justice britannique pour avoir aidé l’auteur de l’attaque meurtrière contre une synagogue de Manchester à mener des opérations de repérage avant le passage à l’acte. Cette reconnaissance de culpabilité constitue une avancée importante dans l’enquête sur l’un des attentats les plus marquants survenus au Royaume-Uni ces dernières années.

Mohammad Asim Bashir a comparu devant la cour criminelle de l’Old Bailey, à Londres. Il a admis avoir conduit l’assaillant présumé, Jihad Al-Shamie, jusqu’à l’Académie de défense britannique située dans l’Oxfordshire, en août 2025, dans le cadre d’une mission de reconnaissance.

Les procureurs estiment que cette visite avait pour objectif de collecter des informations sur une installation sensible avant l’attaque perpétrée plusieurs mois plus tard. Les autorités britanniques considèrent cette aide logistique comme une infraction relevant de la législation antiterroriste.

L’attentat contre la synagogue de Manchester, commis lors de la fête juive de Yom Kippour en octobre dernier, avait fait plusieurs victimes et provoqué une onde de choc à travers le Royaume-Uni. La police l’avait rapidement qualifié d’acte terroriste et lancé une vaste enquête pour identifier d’éventuels complices.

Les investigations ont mis en lumière les liens entre Bashir et l’auteur de l’attaque. Les enquêteurs cherchent désormais à déterminer l’étendue exacte de son implication et à savoir si d’autres personnes ont participé à la préparation de l’attentat.

Cette affaire intervient dans un contexte de vigilance accrue des services de sécurité britanniques face aux menaces terroristes. Les autorités continuent de surveiller les réseaux susceptibles de soutenir ou de faciliter des attaques contre des lieux de culte, des infrastructures stratégiques ou des rassemblements publics.

La procédure judiciaire se poursuit et la peine qui sera prononcée à l’encontre de Mohammad Asim Bashir sera déterminée lors d’une audience ultérieure. Les procureurs soulignent que toute aide apportée à la préparation d’un acte terroriste est considérée comme une infraction grave par la justice britannique.