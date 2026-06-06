Le marché du travail canadien surprend avec une forte création d’emplois et une baisse du chômage

L’économie de Canada a créé 87 800 emplois en mai, tandis que le taux de chômage est retombé à 6,6 %, selon des données publiées par Statistique Canada. Ces chiffres dépassent largement les attentes des analystes, qui anticipaient une hausse beaucoup plus modeste de l’emploi et une stabilité du chômage.

Cette progression marque la première véritable création d’emplois depuis le début de l’année 2026 et permet de compenser près de 80 % des pertes enregistrées depuis janvier. Elle constitue également le plus fort rebond mensuel du marché du travail canadien depuis octobre 2025, illustrant une reprise plus solide que prévu dans un contexte économique incertain.

Selon les données officielles, les gains d’emplois se concentrent exclusivement sur les postes à temps plein, un signal généralement interprété comme positif pour la stabilité du marché du travail. Par ailleurs, le chômage des jeunes a reculé de 0,9 point pour atteindre 13,4 %, traduisant une amélioration partielle des perspectives d’insertion professionnelle.

Ces résultats contrastent avec les prévisions des économistes, qui tablaient sur une création d’environ 10 000 emplois et un taux de chômage maintenu à 6,9 %, son niveau le plus élevé depuis six mois. Les chiffres publiés témoignent donc d’une résilience inattendue de l’économie canadienne malgré un environnement économique fragilisé.

Depuis plus d’un an, le marché du travail du Canada subit les effets de tensions commerciales, notamment liées aux droits de douane imposés par les États-Unis, ainsi que d’une incertitude persistante pesant sur l’investissement et l’embauche. Malgré ces vents contraires, les dernières données suggèrent un redressement temporaire de l’activité sur le marché de l’emploi.