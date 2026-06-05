Alerte à bord de l’ISS : la NASA prépare les astronautes à une éventuelle évacuation après l’aggravation d’une fuite d’air

La NASA a placé les astronautes présents à bord de la Station spatiale internationale (ISS) en état d’alerte après l’aggravation d’une fuite d’air détectée dans le segment russe du laboratoire orbital. Les membres d’équipage ont été invités à se préparer à une éventuelle évacuation d’urgence pendant que des tentatives de réparation sont en cours.

Selon l’agence spatiale américaine, les quatre astronautes de la mission Crew-12 ont reçu l’ordre de rejoindre leur capsule Crew Dragon amarrée à la station et d’enfiler leurs combinaisons spatiales. Cette mesure de précaution vise à garantir une évacuation rapide si la situation venait à se détériorer.

L’équipage concerné comprend deux astronautes américains, un astronaute français et un cosmonaute russe. Pendant ce temps, des spécialistes russes poursuivent leurs efforts pour colmater la fuite, dont l’ampleur aurait augmenté ces derniers jours selon les informations communiquées par la NASA.

Les fuites d’air constituent l’un des risques les plus sérieux à bord de l’ISS. Même lorsqu’elles sont limitées, elles nécessitent une surveillance constante afin d’éviter une baisse de pression susceptible de mettre en danger les équipages et les équipements de la station.

La NASA n’a pas indiqué que l’évacuation était imminente, mais a souligné que les procédures de sécurité exigeaient que les astronautes soient prêts à quitter rapidement la station si les réparations échouaient ou si la fuite s’aggravait davantage.

En service depuis plus de vingt-cinq ans, l’ISS a déjà été confrontée à plusieurs incidents techniques, notamment des fuites d’air dans certains modules. La coopération entre les agences spatiales américaine et russe demeure essentielle pour assurer le maintien en activité de la station malgré les tensions géopolitiques sur Terre.

À ce stade, les équipes au sol continuent de surveiller l’évolution de la situation tandis que les astronautes restent en attente de nouvelles instructions. La priorité demeure la sécurité de l’équipage et la préservation de l’intégrité de la station spatiale.