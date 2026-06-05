Zelensky lance un appel direct à Poutine et propose une rencontre pour mettre fin à la guerre

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a adressé une lettre ouverte à son homologue russe Vladimir Putin, dans laquelle il propose une rencontre entre les deux dirigeants afin de négocier la fin de plus de quatre années de guerre. Tout en tendant la main à Moscou, il a averti que l’Ukraine était prête à poursuivre le combat si aucun accord n’était trouvé.

Dans cette lettre, également transmise à plusieurs pays, dont les États-Unis, Zelensky affirme qu’une majorité de Russes serait désormais lassée des conséquences du conflit. Il évoque notamment les attaques de drones ukrainiens sur le territoire russe, la hausse de l’inflation et les difficultés d’approvisionnement en carburant comme autant de facteurs alimentant un désir de paix au sein de la population.

Le chef de l’État ukrainien estime par ailleurs que la situation internationale rend nécessaire une initiative rapide. Selon lui, alors que Washington concentre une part importante de son attention sur les tensions avec l’Iran, il serait dangereux pour Kiev d’attendre que la guerre en Europe redevienne une priorité absolue pour les États-Unis.

Zelensky propose qu’un processus diplomatique débute directement à partir de la ligne de front. Il plaide pour un cessez-le-feu total pendant toute la durée des négociations, estimant qu’il s’agit d’une condition essentielle pour créer un climat favorable aux discussions. Il a également affirmé que les États-Unis disposaient des moyens nécessaires pour surveiller et vérifier le respect d’une telle trêve.

Le président ukrainien a suggéré l’organisation d’une rencontre à une date précise dans un pays tiers. Il a cité plusieurs États susceptibles d’accueillir les pourparlers, notamment la Suisse, la Turquie ou encore certains pays du monde arabe, qui ont déjà joué un rôle de médiation dans des crises internationales.

Dans un passage particulièrement direct de sa lettre, Zelensky exhorte Vladimir Poutine à saisir cette opportunité de sortir du conflit. « N’ayez pas peur de sortir de cette guerre », écrit-il, appelant le dirigeant russe à engager un dialogue qui pourrait ouvrir la voie à la plus importante tentative de règlement politique du conflit depuis plusieurs années.