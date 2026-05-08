Strasbourg : Emegha conspué par ses propres supporters après l’élimination

Éliminé de la Ligue Conférence, le Racing a vécu une fin de match électrique à la Meinau. Le capitaine Emanuel Emegha a été insulté par son propre public.

La soirée du jeudi restera dans les annales du Racing Club de Strasbourg pour de mauvaises raisons. Battus 1-0 à domicile par le Rayo Vallecano, les Alsaciens ont vu leur parcours européen s’arrêter en demi-finale de Ligue Conférence (0-2 au score cumulé). La prestation décevante des joueurs a déclenché la colère des ultras présents à la Meinau. Au coup de sifflet final, alors que l’équipe venait saluer ses supporters, ces derniers ont répondu par des insultes et des doigts d’honneur. Une scène surréaliste qui en dit long sur le climat qui règne autour du club alsacien.

Emegha au cœur de la tourmente

Emanuel Emegha, habituellement capitaine de l’équipe mais forfait pour cette rencontre, s’est retrouvé au cœur de la tempête. Vêtu de noir, le Néerlandais s’est avancé vers le kop pour tenter d’apaiser la situation. Loin de calmer les esprits, sa présence a ravivé les tensions. Une partie du public n’a toujours pas digéré l’annonce de son futur transfert à Chelsea, dévoilé dès le début de la saison. Pourtant meilleur joueur du mois et artisan majeur de la qualification européenne du Racing, l’attaquant est aujourd’hui pris pour cible par ceux-là mêmes qui l’ont porté aux nues.

Cette fracture entre certains supporters et leur capitaine révèle une blessure profonde. Le climat est devenu glacial à la Meinau pour celui qui incarne pourtant le renouveau sportif du club. Les huées et les gestes hostiles témoignent d’un sentiment de trahison ressenti par une partie des supporters, qui voient en Emegha un joueur déjà parti ailleurs dans sa tête. Cette élimination européenne, doublée d’une prestation ratée face aux Madrilènes, n’a fait qu’accentuer un malaise installé depuis plusieurs mois.