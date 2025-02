« Cowboy » contre « tyran » en « conflit d’intérêt » : Complément d’enquête diffuse les images du bazar d’une réunion pour les droits TV

Des images (et des mots) qui ne vont pas arranger l’image du football français. Ce mercredi 19 février, le 20h de France 2 diffusait les images exclusives d’une réunion en visio réalisée par la Ligue de Football Professionnel (LFP) en juillet dernier avec les Présidents de clubs professionnels au sujet des droits TV. Un rendez-vous tendu qui aboutira à l’accord en urgence avec DAZN, la plateforme britannique de contenus sportifs, et beIN sports.

Dans cette séquence de 2h15, on obtient plusieurs confirmations. Notamment que Nasser Al-Khelaifi (PSG) et John Textor (OL) ne passeront définitivement pas leurs vacances ensemble. « Nasser, tu es un tyran ! », lui lance John Textor. Nasser Al-Khelaifi ne tremble pas : « John, tu viens de je ne sais où, cowboy ! »

Dans cette vidéo, Vincent Labrune (LFP) est présentée comme un Président qui adoube Nasser Al-Khelaifi. Alors que Joseph Oughourlian (RC Lens) est le seul à opposer des arguments forts au patron du PSG et de beIN sports.

Joseph Oughourlian estime qu’il faut mieux donner 8 matchs sur 8 par journée à DAZN. C’est économiquement plus viable pour la plateforme. Si elle ne possède pas tous les matchs, elle peinera à obtenir un nombre d’abonnés assez conséquent. 8 mois plus tard, on constate qu’il avait raison.

Le boss du RC Lens suggère alors de ne pas accepter les 100M€ de beIN sports pour obtenir le 8e match de chaque journée de L1 : « au moins on aura toute la Ligue 1 sur une seule chaîne« .

Il s’offusque alors des conflits d’intérêt , puisque Nasser Al-Khelaifi est à la fois le boss du PSG et de beIN média. Mais c’est apparemment le seul Président à relever ce gros problème pour le football français.

Nasser Al-Khelaifi rétorque uniquement que « les clubs prendront le maximum de cash« … L’argent, le court terme. Aucune vision d’avenir pour le football français. La preuve en est, ce championnat est actuellement mort et enterré.

« Tu devrais respecter les autres présidents« , répond sèchement Joseph Oughourlian à Nasser Al-Khelaifi, alors que les deux se coupent la parole. Ambiance pesante.

« Tu ne comprends rien aux médias« , ose le patron du PSG. « Il faut que tu comprennes un concept qui est le conflit d’intérêt« , tacle alors le patron du RC Lens. Avant de conclure : « tu intimides tout le monde« .

Même animosité entre John Textor et Nasser Al-Khelaifi : « si on manque de temps, il faudrait donner la parole à quelqu’un d’autre que Nasser Al-Khelaifi, tu tyrannises tout le monde« , estime l’Américain de l’OL. « John, John, John… Arrête de parler, tu n’y comprends rien !« , répond son ennemi à la tête du PSG et de beiN. Incroyable séquence.

Aucun argument, aucune avancée, juste une guerre d’égos, des querelles de clochers. Tout ça pour aboutir à un deal perdant-perdant avec DAZN . La seule certitude pour les fans de football à la vue de cet extrait, c’est que le football français n’est pas entre de bonnes mains. L’avenir est sombre. Mais une fois que l’on a touché le fond, il semble que l’on ne puisse que remonter…