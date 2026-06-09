Washington approuve une vente d’hélicoptères militaires de 1,5 milliard à Wellington

Le Département d’État américain a approuvé fin mai la vente potentielle de cinq hélicoptères MH-60R Seahawk à la Nouvelle-Zélande pour un montant estimé à 1,5 milliard de dollars. Cette transaction constitue l’un des plus gros contrats militaires jamais conclus par Wellington. Les appareils, fabriqués par le groupe Lockheed Martin, sont spécialement conçus pour les missions de lutte anti-sous-marine et de surveillance maritime. Le gouvernement néo-zélandais cherche ainsi à moderniser ses capacités navales dans un contexte géopolitique tendu dans la zone indopacifique.

Une stratégie américaine globale

Cette acquisition s’inscrit dans une stratégie américaine plus large de renforcement des partenariats militaires avec ses alliés. Washington multiplie les accords d’armement ces dernières années, comme en témoigne le contrat record de 142 milliards de dollars signé avec l’Arabie saoudite en mai 2025, ou encore l’accord décennal de 20 milliards conclu en mars 2026 avec la startup Anduril Industries pour fournir drones autonomes et logiciels militaires avancés à l’armée américaine. Ces transactions illustrent la volonté de Washington de consolider son réseau d’alliances tout en stimulant son industrie de défense nationale.

Pour la Nouvelle-Zélande, ce contrat représente un investissement majeur dans ses forces armées. Les hélicoptères MH-60R remplaceront une flotte vieillissante et offriront des capacités opérationnelles accrues pour surveiller les vastes zones maritimes sous juridiction néo-zélandaise. La livraison des appareils devrait s’échelonner sur plusieurs années, le temps de former les équipages et d’adapter les infrastructures techniques nécessaires à leur déploiement.