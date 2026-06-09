POLITIQUE SANTÉ

Le Sénat adopte un texte pour garantir la gratuité totale du don d’organes

9 juin 2026 1 minute de lecture PAR Radouan Kourak

Les sénateurs ont voté à l’unanimité une proposition de loi visant à supprimer tous les frais pour les donneurs vivants d’organes.

Le Sénat adopte un texte pour garantir la gratuité totale du don d'organes
Le Sénat adopte un texte pour garantir la gratuité totale du don d'organes

Le Sénat a adopté mardi à l’unanimité une proposition de loi destinée à garantir la neutralité financière du don d’organes par les vivants. Le texte, désormais transmis à l’Assemblée nationale, vise à supprimer l’ensemble des restes à charge pour les donneurs. Concrètement, ces derniers seront exonérés de participation forfaitaire, de franchise médicale et de dépassements d’honoraires liés à l’acte de don. La mesure entend lever les obstacles financiers qui peuvent encore freiner cette pratique.

Suppression des délais de carence

La proposition de loi prévoit également la suppression des délais de carence en cas d’arrêt de travail consécutif au prélèvement. Cette disposition répond à une préoccupation majeure des donneurs potentiels, qui redoutent parfois les conséquences économiques d’une absence professionnelle prolongée. Le principe défendu par les sénateurs est clair : donner un organe ne doit jamais représenter un coût pour celui qui accomplit ce geste.

Cette adoption unanime témoigne d’un consensus politique sur la nécessité d’encourager le don d’organes entre vivants. Les parlementaires espèrent qu’en garantissant une gratuité totale, davantage de personnes seront incitées à franchir le pas. Le texte doit maintenant être examiné par les députés avant une éventuelle entrée en vigueur.

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Radouan Kourak

Radouan Kourak

Journaliste et entrepreneur, Radouan Kourak est passionné d’histoire et de politique. Il se distingue par son goût pour l’analyse, le débat et la confrontation d’idées. Repéré par Cyril Hanouna, il est un habitué des plateaux de télévision. Il mène en parallèle plusieurs projets entrepreneuriaux dans les médias, les affaires publiques et l’immobilier, avec une approche orientée résultats et développement.

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