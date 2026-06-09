Irlande du Nord : une attaque au couteau déclenche des tensions, la police appelle au calme

La police d’Irlande du Nord a lancé un appel au calme après une attaque au couteau survenue à Belfast, qui a grièvement blessé un homme et provoqué une vive émotion sur les réseaux sociaux. Un ressortissant soudanais a été arrêté et placé en détention pour tentative de meurtre dans le cadre de l’enquête.

L’agression s’est produite lundi soir dans le nord de Belfast. La victime, un homme âgé d’une quarantaine d’années, a été transportée à l’hôpital dans un état grave. Les autorités ont qualifié l’incident de particulièrement violent et poursuivent leurs investigations afin d’en établir les circonstances exactes.

L’affaire a rapidement pris de l’ampleur après la diffusion massive d’une vidéo de l’attaque sur les réseaux sociaux. Le Premier ministre britannique Keir Starmer a dénoncé un acte « révoltant », tandis que plusieurs appels à manifester ont commencé à circuler en ligne.

Face à la montée des tensions, le commissaire adjoint de la police nord-irlandaise, Ryan Henderson, a déclaré comprendre les sentiments de peur et de colère suscités par cette agression. Il a toutefois exhorté la population à ne pas relayer de rumeurs ou d’informations non vérifiées.

Les autorités ont également souligné que l’attaque n’était pas considérée, à ce stade, comme un acte terroriste. La police met en garde contre la diffusion de fausses informations susceptibles d’alimenter davantage les tensions dans une région où les questions liées à l’immigration demeurent particulièrement sensibles.

L’incident intervient dans un climat déjà tendu au Royaume-Uni, marqué par plusieurs controverses récentes et par des manifestations contre l’immigration. L’Irlande du Nord avait notamment été le théâtre d’émeutes anti-immigration l’année dernière à la suite d’une affaire criminelle très médiatisée.

Plusieurs responsables politiques ont appelé à la retenue et à l’unité, tandis que l’enquête se poursuit. Les autorités espèrent éviter que cette attaque ne provoque de nouveaux troubles dans une région où les tensions communautaires restent un sujet de préoccupation majeur.